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Додик: Изградња храма и развој парка прилика за оживљавање Заваита

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27.09.2026 12:55

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик у храму у Заваиту.
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас да ће изградња храма у Заваиту, заједно са развојем националног парка, допринијети оживљавању овог краја и створити услове да он буде још просперитетнији.

Милорад Додик и Зоран Стевановић

Додик је након освештања Храма навео да је, заједно са предсједником словеначког парламента Зораном Стевановићем, који је поријеклом из овог краја, био укључен у активности које су допринијеле да храм буде изграђен и завршен за данашње освећење.

"Ово је заиста диван крај, овдје је прекрасан ваздух и мислим да ће све ово учинити да овај крај буде још просперитетнији и још бољи", рекао је Додик новинарима након Свете архијерејске литургије.

Он је истакао да ће овдје бити и сједиште националног парка, што ће, како је рекао, омогућити да се заокружи цјелокупан концепт послова потребних за оснаживање вјере у живот овог краја.

Додик је навео да је већ почетком изградње храма у овом крају почела изградња више од 15 до 20 викендица, што показује да постоји интересовање за боравак и живот на овом подручју.

"То је начин оживљавања Заваита и околине", истакао је Додик.

Он је оцијенио да ће, имајући у виду климатске промјене, овакве дестинације у будућности бити све привлачније људима који ће тражити мјеста за одмор и боравак, што види као прилику за развој Заваита и околног краја.

"Ово ће бити бисер у будућем времену. Људи ће тражити да се склоне на овакве дестинације и ту је шанса овог подручја", рекао је Додик.

Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом освештао је данас у Заваиту код Фоче Цркву Свете великомученице Недјеље, исткашавши да то представља нови почетак и васкрсење овог села, које је у протеклим деценијама било изложено расељавању и страдању.

Кумови овог молитвеног славља били су предсједник Милорад Додик и предсједник Парламента Словеније Зоран Стевановић, који је поријеклом из овог краја, заједно са Славком Дуњићем који је рођен у овом селу.

Поред великог броја вјерника, богослужењу су присуствовали и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и замјеник предсједавајуће у Савјету министара Сташа Кошарац.

Црква Свете великомученице Недјеље у Заваиту грађена је од краја 2023. године, а темеље је у априлу прошле године освештао митрополит Хризостом.

Храм је изграђен на површини од око 60 метара квадратних, са основом уписаног крста дужине нешто мање од 15 и ширине око 12 метара.

Током изградње завршени су купола и звоник, трем и припрата, уређен је простор око храма, а постављени су и полијелеји и иконостас.

Освећењем храма испуњена је вишевјековна жеља мјештана Заваита, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

манастир

Република Српска

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