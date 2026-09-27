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Митрополит Хризостом: Ускоро ћемо обновити и цркву на Челебићима

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27.09.2026 13:03

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Митрополит Хризостом на светој литургији у Цркви Свете великомученице Недјеље у Заваиту код Фоче.
Фото: Уступљена фотографија

Митрополит дабробосански Хризостом рекао је данас да је освештање Цркве Свете великомученице Недјеље у Заваиту код Фоче историјски догађај не само за ово село, већ и за цијели челебићки крај, те да ће ускоро бити обновељна и црква на Челебићима.

"Ово је велики догађај не само за Цркву, него и за народ, а посебно за ово село и за овај крај. Није само у питању једно село, него је Челебић мало већи и шири појам", рекао је митрополит Хризостом новинарима након Свете архијерејске литургије и освештања храма.

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Он је изразио увјерење да ће Бог благословити да се овај крај оснажи новим животом, новом надом и новим светињама.

"Ево, ову смо прву сада подигли, ако Бог да, ускоро ћемо и обновити цркву на Челебићима, а ако Бог да и даље, можда чак и отворимо манастир овдје", навео је митрополит дабробосански.

Према његовим ријечима, данашњи дан представља историјски догађај за све који су присуствовали освештање, а посебно за Заваит и његов народ.

Митрополит Хризостом захвалио је и новинарима који су пропратили овај догађај, истичући значај јавног свједочења о обнови и изградњи светиња.

Кумови данашњег молитвеног славља били су предсједник Милорад Додик и предсједник Парламента Словеније Зоран Стевановић, који је поријеклом из овог краја, заједно са Славком Дуњићем који је рођен у овом селу.

Поред великог броја вјерника, богослужењу су присуствовали и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и замјеник предсједавајуће у Савјету министара Сташа Кошарац.

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Црква Свете великомученице Недјеље у Заваиту грађена је од краја 2023. године, а темеље је у априлу 2024. године освештао митрополит Хризостом.

Храм је изграђен на површини од око 60 метара квадратних, са основом уписаног крста дужине нешто мање од 15 и ширине око 12 метара.

Током изградње завршени су купола и звоник, трем и припрата, уређен је простор око храма, а постављени су и полијелеји и иконостас.

(Срна)

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Тагови :

Митрополит Хризостом

Фоча

Црква

Челебићи

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