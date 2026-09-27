Митрополит Хризостом: Ускоро ћемо обновити и цркву на Челебићима

Аутор:АТВ редакција
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Митрополит дабробосански Хризостом рекао је данас да је освештање Цркве Свете великомученице Недјеље у Заваиту код Фоче историјски догађај не само за ово село, већ и за цијели челебићки крај, те да ће ускоро бити обновељна и црква на Челебићима.
"Ово је велики догађај не само за Цркву, него и за народ, а посебно за ово село и за овај крај. Није само у питању једно село, него је Челебић мало већи и шири појам", рекао је митрополит Хризостом новинарима након Свете архијерејске литургије и освештања храма.
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Додик: Изградња храма и развој парка прилика за оживљавање Заваита
Он је изразио увјерење да ће Бог благословити да се овај крај оснажи новим животом, новом надом и новим светињама.
"Ево, ову смо прву сада подигли, ако Бог да, ускоро ћемо и обновити цркву на Челебићима, а ако Бог да и даље, можда чак и отворимо манастир овдје", навео је митрополит дабробосански.
Према његовим ријечима, данашњи дан представља историјски догађај за све који су присуствовали освештање, а посебно за Заваит и његов народ.
Митрополит Хризостом захвалио је и новинарима који су пропратили овај догађај, истичући значај јавног свједочења о обнови и изградњи светиња.
Кумови данашњег молитвеног славља били су предсједник Милорад Додик и предсједник Парламента Словеније Зоран Стевановић, који је поријеклом из овог краја, заједно са Славком Дуњићем који је рођен у овом селу.
Поред великог броја вјерника, богослужењу су присуствовали и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и замјеник предсједавајуће у Савјету министара Сташа Кошарац.
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Додик и Стевановић на литургији у новосаграђеном храму у Заваиту
Црква Свете великомученице Недјеље у Заваиту грађена је од краја 2023. године, а темеље је у априлу 2024. године освештао митрополит Хризостом.
Храм је изграђен на површини од око 60 метара квадратних, са основом уписаног крста дужине нешто мање од 15 и ширине око 12 метара.
Током изградње завршени су купола и звоник, трем и припрата, уређен је простор око храма, а постављени су и полијелеји и иконостас.
(Срна)
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