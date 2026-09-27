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Peskov: Kremlj ne isključuje susret Putina, Sija i Trampa

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27.09.2026 13:09

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Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin bi mogao da se sastane sa kineskim i američkim liderima, Si Đinpingom i Donaldom Trampom na marginama samita APEK-a, rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

- Ovo će biti dobra prilika da se lideri sretnu na ovaj ili onaj način na marginama. Teško je reći da li će to biti odvojeni trilateralni sastanak ili bilateralni sastanci. Iako su se i Putin i predsjednik Si jasno složili da će se sastati u Kini. Vidjećemo, ali može se slobodno reći da će sada svakako imati priliku - rekao je Peskov u intervjuu sa Pavlom Zarubinom za novinsku agenciju Vesti.

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Kada je u pitanju odluka u vezi sa učešćem ruskog predsjednika Vladimira Putina na samitu G20 u Sjedinjenim Državama, naveo je da još uvijek nije donijeta. U svakom slučaju, istakao je Peskov, Rusija će aktivno učestvovati u radu G20, prenosi Sputnjik.

- Sama činjenica da je Putin pozvan na G20 na ovaj način je korak koji cijenimo. Zahvalni smo na ovom pozivu, ali bi vjerovatno bilo prerano izvlačiti previše zaključaka iz njega - rekao je Peskov.

Istovremeno, napomenuo je da odnosi između Rusije i Sjedinjenih Država još uvijek nisu u najboljem stanju.

Samit APEK-a održaće se u Šenženu, u Kini, 18. i 19. novembra.

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Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je spreman da učestvuje na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Kini, ali da će odluka zavisiti od situacije u zemlji.

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Tagovi :

Rusija

Dmitrij Peskov

Vladimir Putin

Si Đinping

Donald Tramp

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