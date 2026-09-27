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Desetine hiljada ljudi na ulicama Madrida zbog deložacije starice (87)

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27.09.2026 12:52

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Људи се окупљају на протесту на мадридском тргу Пуерта дел Сол у Шпанији, у суботу, 26. септембра 2026. године, захтјевајући строже законе за заштиту станара, након што је прошле сриједе исељена 87-годишња Марикармен.
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Desetine hiljada ljudi učestvovale su na protestu u centru Madrida, koji je organizovan u subotu u znak protesta protiv stambene krize, nakon što je Marikarmen Abaskal (87), zbog ogromnog povećanja kirije koju nije mogla da plaća, izbačena iz stana u kome je živjela sedam decenija.

Učesnici protesta su zahtijevali bolju zaštitu stanara, pravila protiv prevara i zabranu iseljenja bez alternativnog smještaja, prenosi Pais.

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Ovaj slučaj je istakao pritisak na dugoročne zakupce stanova u većim španskim gradovima, gde su cijene zakupnina naglo porasle posljednjih godina.

Analitičari procjenjuju da je rast stanovništva zbog turizma i imigracije izvršio pritisak na već ograničenu ponudu stanova u gradovima, a Banka Španije je procijenila da je prošle godine širom zemlje postojao manjak od 550.000 stanova.

Sindikat tvrdi da je protestovalo više od 300.000 ljudi

Prema procjenama španske vlade, na protestu zbog stambene krize učestvovalo je oko 25.000 ljudi, dok je Madridski sindikat stanara, koji je organizovao protest, saopštio je da je u njemu učestvovalo više od 300.000 ljudi.

Kada se skup završio, neki aktivisti su postavili protestne šatore na trgu Puerta del Sol u centru grada sa planom da ostanu tamo.

Haos tokom deložacije starice

Španska policija upotrijebila je suzavac i pendreke protiv stotina demonstranata tokom deložacije 87-godišnje žene sa invaliditetom Marikarmen Abaskal iz stana u madridskom okrugu Retiro prije četiri dana.

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Uprkos snažnom otporu građana i aktivista, deložacija je izvršena. Tokom sukoba na ulicama Madrida policija je u više navrata potiskivala demonstrante kako bi omogućila prolaz sudskoj komisiji.

Okupljeni građani, među kojima su bili aktivisti sindikata stanara iz Madrida i Barselone, kao i poznate ličnosti poput glumca Karlosa Bardema i pjevačice i glumice Ane Belen, proveli su noć ispred zgrade pokušavajući da spriječe četvrti pokušaj deložacije.

Grupa demonstranata zauzela je stepenište unutar zgrade koje vodi do stana, dok su im komšije donosile hranu i omogućavale korištenje toaleta.

Demonstranti su uzvikivali „Ajusino potkrovlje za Marikarmen“, aludirajući na kontroverze u vezi sa predsjednicom regije Madrid Isabel Dijaz Ajuso.

U stanu živjela 71 godinu

Slučaj je eskalirao nakon što je investiciona kompanija "Urbagestión SL" kupila zgradu u kojoj je Marikarmen živjela čak 71 godinu.

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Umjesto dotadašnjih 500 evra (977 KM), stanarina je povećana na 1.650 evra (oko 3.220 KM) mjesečno. Marikarmen, čija penzija iznosi 1.350 evra (oko 2.640 KM), taj iznos nije mogla da plaća.

Ponuđena joj je i mogućnost kupovine stana po cijeni od 247.000 evra (oko 483.000 KM), što joj je takođe bilo nedostižno.

Investitor je, prema navodima medija, odbio i ponudu neimenovanog istaknutog pisca koji je bio spreman da trajno pokriva razliku u stanarini od 1.150 evra (oko 2.250 KM).

Vrhovni sud presudio u korist kompanije

Španski Vrhovni sud presudio je u korist kompanije "Urbagestión SL", prihvativši argument da ugovor na osnovu kojeg je Marikarmen koristila stan nije važeći.

Prvobitni ugovor iz 1956. godine glasio je na ime Marikarmeninog oca. Nakon njegove smrti prava su prešla na njenu majku, a potom 2008. godine na Marikarmen. Sud je, međutim, zaključio da za takav prenos nije postojao odgovarajući pravni osnov.

Marikarmenina pravna zastupnica Beatris Duro potvrdila je da vlasnik zgrade nije želio da pristane na pregovore, te da su sada usmjereni na pronalaženje prostora za smještaj njenih ličnih stvari.

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Portparol Konfederacije sindikata stanara Aldo Reverte poručio je da ovaj slučaj predstavlja primjer problema koji, prema stavu te organizacije, nastaju kada stambeno pitanje zavisi isključivo od privatnih vlasnika.

Kroz suze se zahvalila okupljenima

U emotivnoj poruci snimljenoj uoči deložacije, Marikarmen se kroz suze zahvalila okupljenima na podršci i pozvala ih da ostanu mirni i izbjegnu povrede.

Prema podacima koje prenosi "Gardijan", u Španiji je od početka ove godine izvršeno oko 4.000 deložacija.

(GlasSrpske)

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