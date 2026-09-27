Masakr u baru: Upali sa kalašnjikovima i ubili 17 ljudi

Autor:ATV redakcija
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Policija je pokrenula veliku potragu za osam naoružanih muškaraca nakon smrtonosnog napada u baru u naselju Vedela, jugozapadno od Johanesburga.
Najmanje 17 ljudi ubijeno je u pucnjavi u jednom baru u južnoafričkoj provinciji Gauteng u kasnim večernjim satima u subotu, saopštila je policija.
Prema navodima policije, osmorica napadača bila su naoružana puškama AK-47 ("kalašnjikov") i pištoljima. Oni su ušli u bar i počeli da pucaju na goste.
U ovom trenutku policija traga za svim osumnjičenima, dok detalji o motivu napada i identitetu žrtava još nisu objavljeni.
Istraga je u toku, a očekuje se da će policija saopštiti više informacija o okolnostima napada.
„Independent“ navodi da je riječ o najnovijem u nizu masovnih pucnjava u Južnoj Africi, zemlji koja se suočava sa veoma visokom stopom nasilja i kriminala.
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