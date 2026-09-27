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Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 7

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27.09.2026 12:30

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Истраживање Метрикса за Изборну јединицу 7
Foto: metricsconsulting

Predizborne ankete uoči opštih izbora u BiH 2026. godine, koje je radila agencija Metriks konsalting (Metrics Consulting), pokazuju da u Izbornoj jedinici 7 kandidat SNSD-a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske uživa 54,1 odsto podrške, dok kandidat SDS-a Branko Blanuša ima 28,4 odsto.

Za nekog drugog kandidata opredjeljuje se 8,9 odsto ispitanika, dok je 8,6 odsto neodlučno ili odbija odgovor.

"Primjenom statističkih metoda izvršeno je i dodatno modeliranje podataka. Prema prikazanoj modeliranoj raspodjeli, Savo Minić bilježi 50,1 odsto, a Branko Blanuša 32,4 odsto, dok se 8,9 odsto odnosi na druge kandidate, a 8,6 odsto ostaje neodlučno. Prema modelu, razlika u apsolutnom broju glasova iznosi oko 7.500 glasova. Važno je naglasiti da modelirana raspodjela nije direktno izmjeren rezultat niti konačan ishod izbora, već statistički izvedena projekcija zasnovana na rezultatima istraživanja i definisanim pretpostavkama modela", ističe se u objavi ove agencije na društvenoj mreži Instagram.

Dodaju da kada je riječ o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović bilježi 53,5 odsto, Marinko Božović 15,1 odsto, a Nebojša Vukanović 14,4 odsto, dok je 17,0 odsto ispitanika neodlučno ili odbija odgovor.

"Na nivou izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD bilježi 36,8 odsto, SDS 12,4 odsto, Pokret Sigurna Srpska 6,7 odsto, Lista Za pravdu i red 4,9 odsto, a DNS i NPS 4,4 odsto. Za druge političke opcije opredjeljuje se 19,8 odsto ispitanika, dok je 15 odsto neodlučno ili odbija odgovor. Prema projekciji direktnih mandata, SNSD bilježi 3 mandata, a SDS 1 mandat. Za ostala 3 mandata ravnopravno se bore DNS i NPS, Pokret Sigurna Srpska, Lista Za pravdu i red, SPS i neka od drugih političkih opcija", dodaju iz agencije.

Istraživanje javnog mnjenja u Izbornoj jedinici 7 sprovedeno je terenski, u periodu od 19. do 28. avgusta 2026. godine, na reprezentativnom uzorku od 1.210 ispitanika. Uzorkom su obuhvaćeni Zvornik, Bratunac, Srebrenica i Milići.

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Tagovi :

Metriks konsalting

Istraživanje javnog mnjenja

izbori

Savo Minić

Željka Cvijanović

Branko Blanuša

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