Dan mira u kući: Evo šta nedjeljom ne valja raditi, naši stari su strogo poštovali ova pravila

Nekada se znalo kada se radi, a kada se motika, igla i metla ostavljaju po strani. Nedjelja je bila drugačija od ostalih dana. Čim se završi jutarnji posao oko stoke i kuće, ljudi bi se spremali za crkvu, oblačili ono bolje što imaju i gledali da se tog dana ne hvataju teških poslova.

U mnogim srpskim kućama nedjelja se i danas poštuje kao dan odmora, molitve i porodice. Uz nju su se, međutim, vezala i brojna narodna vjerovanja. Neka su ostala živa do danas, dok su druga gotovo zaboravljena.

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Naši stari nisu bez razloga govorili da nedjeljom treba "ostaviti ruke od posla". Vjerovalo se da taj dan nije za sve ono što može da sačeka ponedjeljak.

Nedjeljom se nisu radili teški poslovi

Kopanje, oranje, kosidba, cijepanje drva, tesanje i drugi teški poslovi ostavljali su se za radne dane. Nedjelja je bila namijenjena odmoru, odlasku u crkvu i druženju sa ukućanima.

Posebno se pazilo da se ne radi na njivi ako posao nije hitan. Žetva, kosidba ili neki drugi sezonski posao mogli su da budu izuzetak kada je vrijeme pritiskalo i kada bi odlaganje donijelo štetu.

Takav odnos prema nedjelji nije značio da čovjek treba da sjedi skrštenih ruku od jutra do mraka. Stoka se morala nahraniti, ručak spremiti, djeca zbrinuti, a ono što je neodložno moralo je da se uradi.

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Ni šivenje, predenje i veliki kućni poslovi nisu bili za nedjelju

U pojedinim krajevima Srbije žene su nedjeljom ostavljale igle, vreteno i vez. Šivenje, predenje, tkanje i drugi zahtjevniji ručni radovi smatrani su poslovima koji mogu da sačekaju.

Isto je važilo i za veliko spremanje kuće. Nije se gledalo blagonaklono na ribanje od poda do plafona, pomjeranje namještaja i druge poslove koji mogu da se urade tokom sedmice.

Svakodnevne stvari, poput kuvanja, pranja onoga što je neophodno ili sređivanja nereda, nisu se u svim krajevima smatrale zabranjenim. Razlika je bila u tome da li čovjek radi ono što mora ili od nedjelje pravi običan radni dan.

Nije valjalo ni započinjati velike poslove

Jedno od rasprostranjenih vjerovanja bilo je da nedjelja nije dan za započinjanje velikih poslova.

Gradnja kuće, kopanje temelja, veliki radovi oko imanja ili neki drugi važan posao radije su se ostavljali za ponedjeljak ili drugi radni dan.

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Narod je u takvim stvarima volio da bude oprezan. Kad se nešto započinje, važno je da se započne "kako valja", pa su se dan i vrijeme početka posla pažljivo birali.

Hljeb i so nisu se olako davali iz kuće

Jedno od zanimljivijih vjerovanja odnosi se na hljeb, so, kvasac i žar iz ognjišta.

U nekim krajevima smatralo se da nedjeljom nije dobro davati ove stvari iz kuće. Hljeb je bio mnogo više od hrane. Predstavljao je život, blagostanje i ono što kuću drži na okupu. Ognjište je imalo gotovo isto značenje.

Zato se vjerovalo da davanjem hljeba, kvasca ili žara komšiji može da se "iznese" i duo kućne sreće i napretka.

Danas takvo vjerovanje mnogima zvuči neobično, dok je nekada bilo sasvim ozbiljno shvatano.

Nedjeljom se nije valjalo svađati

Od svih običaja, ovaj je vjerovatno najlakše razumjeti i danas.

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Nedjelja je trebalo da bude dan mira u kući. Psovke, svađa, vika i teške riječi nisu se smatrale dobrim znakom.

Stariji su često govorili da nije dobro da se čovjek na svetog dana naljuti na ukućane, ode posvađan od kuće ili nekome učini nepravdu. Dan koji je namijenjen Bogu trebalo je provesti bez nepotrebne galame i razmirica.

Šta se onda nedjeljom radilo?

Nedjelja nije bila samo dan kada se "ništa ne radi". Ljudi su ustajali, spremali se za liturgiju, odlazili u crkvu, obilazili rodbinu, sjedili sa komšijama, spremali nedjeljni ručak i provodili više vremena sa porodicom.

Poslije crkve se sjedalo za sto. Ručak je bio važan dio nedjeljnog dana, naročito u većim porodicama. Jelo se bez žurbe, razgovaralo se, dolazili su gosti, djeca su se igrala, a stariji prepričavali šta se dešavalo tokom nedjelje.

Takva nedjelja imala je svoj red.

Nije se gledalo samo šta čovjek smije ili ne smije da uradi. Važnije je bilo da se jedan dan u sedmici odvoji od svakodnevne jurnjave i posveti Bogu, porodici i odmoru.

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Šta kaže običaj, a šta vjera?

Ovdje treba napraviti razliku.

Mnoga pravila koja danas čujemo kao "ne smije nedeljom" pripadaju narodnom vjerovanju i običajima, a ne predstavljaju nužno crkvenu zabranu.

Crkveni smisao nedjelje vezan je za bogosluženje, molitvu, odmor i sjećanje na Vaskrsenje Hristovo. Čovjek nije pozvan da zanemari ono što je neophodno samo zato što je nedjelja.

Ako treba nahraniti stoku, spremiti hranu, zbrinuti dijete, pomoći bolesnom čovjeku ili uraditi nešto što ne može da čeka, takve obaveze ne mogu se jednostavno staviti u isti koš sa nepotrebnim teškim radom.

Zato se i danas često može čuti savjet da nedjelja ne treba da bude dan besposličarenja, već dan drugačijeg ritma.

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Naši stari su taj ritam dobro poznavali. Znali su kada se radi do iznemoglosti, a kada se ostavljaju alat i njiva. Znali su i da se nedjeljom čovjek malo bolje obuče, ode u crkvu, sjedne sa svojima i ne traži razlog za svađu.

Možda se mnogo toga promijenilo, ali je jedna stvar ostala ista, a to jeste da je nedjelja ljepša kada se ne potroši na ono što može da sačeka sutra.

(Ona)