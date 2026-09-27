Cvijanović: Manjača uvijek bila simbol sloge i ponosa

Autor:ATV redakcija
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Manjača je oduvijek bila simbol sloge, ponosa i vjernosti Republici Srpskoj, poručila je potpredsjednik SNSD Željka Cvijanović.
"Godinama zapostavljen kraj zajedno smo oživjeli - kroz konkretna ulaganja u infrastrukturu stvorili smo uslove da ljudi ovdje ostaju, ali i da se vraćaju svom zavičaju. To su naši rezultati i to je politika koju naši ljudi prepoznaju. Uvijek uz narod", napisala je Cvijanovićeva.
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