Cvijanović: Manjača uvijek bila simbol sloge i ponosa

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Manjača je oduvijek bila simbol sloge, ponosa i vjernosti Republici Srpskoj, poručila je potpredsjednik SNSD Željka Cvijanović.

"Godinama zapostavljen kraj zajedno smo oživjeli - kroz konkretna ulaganja u infrastrukturu stvorili smo uslove da ljudi ovdje ostaju, ali i da se vraćaju svom zavičaju. ​To su naši rezultati i to je politika koju naši ljudi prepoznaju. Uvijek uz narod", napisala je Cvijanovićeva. View this post on Instagram A post shared by Željka Cvijanović (@zeljka.cvijanovic)

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