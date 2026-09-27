Logo

Cvijanović: Manjača uvijek bila simbol sloge i ponosa

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.09.2026 15:06

Komentari:

0
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић на предизборној трибини у Стричићима на Мањачи.
Foto: Cvijanovic_Z/X

Manjača je oduvijek bila simbol sloge, ponosa i vjernosti Republici Srpskoj, poručila je potpredsjednik SNSD Željka Cvijanović.

"Godinama zapostavljen kraj zajedno smo oživjeli - kroz konkretna ulaganja u infrastrukturu stvorili smo uslove da ljudi ovdje ostaju, ali i da se vraćaju svom zavičaju. ​To su naši rezultati i to je politika koju naši ljudi prepoznaju. Uvijek uz narod", napisala je Cvijanovićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Manjača

SNSD

Izbori 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

предсједник СНСД-а Милорад Додик у Стричићима

Republika Srpska

Dodik: Slobodarski narod na Manjači nam je velika podrška

2 h

0
Додик, Минић и Цвијановић са народом Мањаче: Развој овог краја - наш циљ

Republika Srpska

Dodik, Minić i Cvijanović sa narodom Manjače: Razvoj ovog kraja - naš cilj

2 h

0
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Vrijeme je da Srpska postane jedan od najstabilnijih političkih i ekonomskih faktora u regionu

3 h

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у храму у Заваиту.

Republika Srpska

Dodik: Izgradnja hrama i razvoj parka prilika za oživljavanje Zavaita

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Tramp: Rekordna količina nafte prošla Ormuskim moreuzom

17

11

Šta se dešava u organizmu ako prebrzo jedemo?

17

09

Minić: Sa Saksom o globalnim ekonomskim kretanjima i izazovima s kojima se suočava Srpska

16

55

Cvijanović: Srpska ostaje posvećena razvoju, stabilnosti i otvorenom dijalogu

16

49

Šetalište ili parking? Automobili u Parku "Mladen Stojanović" među pješacima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima