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Autom udario u drvo pa kažnjen sa 3.840 evra

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27.09.2026 15:53

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Vozač (19) se u petak, 25. septembra, bahato ponašao u Zagrebu, te je, bježeći od policije, udario u drvo i na kraju je uhapšen i kažnjen sa 3.840 evra.

Policija je tog dana u Zagrebu, na Žitnjačkoj cesti, sprovodila nadzor vozila i vozača.

"Prilikom postupanja, prije uručenja Obavijesti o počinjenom prekršaju zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa i ispitivanja na prisutnost droga, 19-godišnjak je sjeo u svoje vozilo te se udaljio", saopštila je Policijska uprava zagrebačka.

Mladić je izgubio kontrolu nad automobilom tokom pokušaja bjekstva, nakon čega je sletio s kolovoza i naletio na stablo.

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"U cilju daljnjeg udaljavanja s mjesta događaja izdana mu je zapovijed da se zaustavi, što je i učinio. Prema nesavjesnom vozaču preventivno su uporabljena sredstva prisile (sredstva za vezivanje). Potom je obavljen test na prisutnost droge, što je vozač prihvatio te je preliminarnim testom utvrđena prisutnost THC-a", naveli su iz policije.

Vozač je uhapšen te je sljedećeg dana, uz optužni prijedlog, sproveden na nadležni prekršajni sud u Zagrebu.

"Policija je predložila sudu izricanje novčane kazne u iznosu od 5.000 evra. Sud je vozača proglasio krivim te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.840 evra", rekli su iz Policijske uprave zagrebačke.

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Tagovi :

Zagreb

Kazna

Saobraćajna nezgoda

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