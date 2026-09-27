Zbog sumnje na pripremu terorističkog djela uhapšeno pet osoba

Britanska policija uhapsila je pet muškaraca u blizini američke vazduhoplovne baze Ferford u Engleskoj zbog sumnje na pripremu terorističkog djela uz upotrebu eksploziva.

Policija je intervenisala nakon dojave da su se tri kombija uputila ka vojnom aerodromu koji je korišten za napade SAD na Iran, izjavili su detektivi koji vode istragu.

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Policija je saopštila da vjeruje da je situacija sada pod kontrolom.

"U ranim smo fazama istrage, a pet muškaraca je i dalje u pritvoru", saopštila je viši nacionalni koordinator za borbu protiv terorizma Viki Evans.

Policija je objavila da je oko baze postavljen kordon dužine 400 metara, dok jedinica za deaktiviranje bombi provjerava kombije.

Lokalno stanovništvo je evakuisano, a naoružani policajci patroliraju lokacijom.

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Britanska Vlada, koja je dala ovlaštenje Americi da koristi bombardere sa sjedištem u Ferfordu za udare na iranske raketne lokacije sa kojih su napadani brodovi u Ormuskom moreuzu, saopštila je da je premijer Endi Bernam obaviješten o incidentu.

(Srna)