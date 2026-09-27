Minić: Sa Saksom o globalnim ekonomskim kretanjima i izazovima s kojima se suočava Srpska

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da je na sastanku sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom bilo riječi o generalnim ekonomskim kretanjima u svijetu, ali i o svemu onom s čim se susreće Republika Srpska.

"Razgovarali smo o našim mogućnostima, i o tome kako prevazići globalna ekonomska kretanja kako ona ne bi pravila tektonske poremećaje u našoj ekonomiji", rekao je Minić novinarima nakon sastanka zvaničnika Srpske sa Saksom.

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Minić je istakao da ga posebno raduje što ovo nije posljednji Saksov dolazak u Banjaluku, te da postoji i volja i spremnost za saradnju koja će Republici Srpskoj sigurno biti potrebna.

"Kreiranje određenih ekonomskih mjera Republike Srpske je uslovno vezano sa ekonomskim kretanjima u Evropi i u svijetu. A kada imate ovakvog stručnjaka da vam bude partner, sigurno je da možete te mjere kreirati na najbolji mogući način", naglasio je Minić.

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On je izrazio zadovoljstvo zbog mogućnosti da najviše rukovodstvo Republike Srpske danas razgovara sa renomiranim stručnjakom svjetskog nivoa.

"Za one koji nisu do detalja upućeni, krajem osamdesetih i početkom devedesetih, Saks je bio savjetnik premijera Ante Markovića. Riječ je o jednom od najuvaženijih svjetskih ekonomskih stručnjaka", rekao je Minić.

Minić je naveo da će ovom uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija sutra biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.