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Delegacije Srpske i Srbije odale počast saveznicima: "Naša sloboda skupo plaćena"

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27.09.2026 15:46

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Делегације Владе Републике Српске и Србије положиле су вијенац на споменик савезничким снагама у Великом рату у Меморијалном комплексу Поликастро у Грчкој, гд‌је је данас одржана свечана церемонија одавања почасти, у знак сјећања на заједничку борбу, страдање и жртву народа који су се прије више од једног вијека заједно борили за слободу.
Foto: SRNA

U Memorijalnom kompleksu Polikastro u Grčkoj održana je svečana ceremonija odavanja počasti savezničkim snagama u Prvom svjetskom ratu, u znak sjećanja na zajedničku borbu, stradanje i žrtvu naroda koji su se prije više od jednog vjeka zajedno borili za slobodu.

Delegacija Vlade Republike Srpske, predvođena ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Radanom Ostojićem i šefom Predstavništva Republike Srpske u Grčkoj Jelenom Jovanović kao i delegacija Republike Srbije, predvođena državnim sekretarom Zoranom Antićem i Generalnim konzulom Republike Srbije Jelenom Vujić Obradović, položile su vijenac na spomenik savezničkim snagama u Velikom ratu.

U delegaciji Republike Srbije bili su i predstavnici Ministarstva odbrane Republike Srbije i Policijske akademije.

U prisustvu visokih zvaničnika i predstavnika Grčke, Francuske i Velike Britanije, zajednički je odata počast onima koji su, rame uz rame, prošli kroz jedno od najtežih poglavlja evropske istorije i svoje živote položili za slobodu.

U okviru centralne ceremonije, delegacije su odale počast i predsjednicima vlada savezničkih država iz 1918. godine, čije biste u Polikastru čuvaju sjećanje na istorijsko savezništvo iz vremena Velikog rata.

Delegacije Republike Srpske i Srbije položile su vijenac kod biste Nikole Pašića, predsjednika Vlade Kraljevine Srbije u vrijeme Prvog svjetskog rata, odajući na taj način počast i Srbiji i srpskom narodu, koji su u Velikom ratu podnijeli ogromne žrtve za slobodu.

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Ostojić je rekao da na ovim svetim mjestima nisu govorili samo o prošlosti, već o vrijednostima koje su vodile srpski narod kroz istoriju - o slobodi, miru, dostojanstvu i nepristajanju na potčinjenost i ropstvo.

On je istakao da je srpski narod u Velikom ratu podnio ogromnu žrtvu, boreći se rame uz rame sa savezničkim narodima za slobodu i mir u Evropi.

"Posebno je važno što je Republika Srpska danas ovdje bila dostojno predstavljena i što se njena zastava ponosno vijorila zajedno sa zastavama savezničkih zemalja. Time smo još jednom pokazali da pripadamo zajedničkoj istoriji srpskog naroda, njegovim pobjedama, ali i njegovom stradanju", naglasio je Ostojić.

On je poručio da je "naša obaveza da čuvamo srpsko jedinstvo i sjećanje na one koji su za slobodu dali ono najvrednije - svoj život".

"Republika Srpska i Srbija dijele istoriju, pamćenje i žrtvu našeg naroda, ali i odgovornost da generacijama koje dolaze prenesu istinu o borbi naših predaka. Sloboda koju danas imamo nije nam poklonjena. Ona je skupo plaćena i zato nemamo pravo da je zaboravimo", naglasio je Ostojić.

Polikastro je i danas mjesto koje podsjeća da istorijsko savezništvo nije samo dio prošlosti, već i obaveza da se čuva sjećanje na one koji su slobodu platili najvišom cijenom. Više od jednog vijeka kasnije, njihova žrtva ostaje trajna opomena i zavjet budućim generacijama.

(RTRS)

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Tagovi :

Delegacija Republike Srpske

Srbija

Sloboda

Radan Ostojić

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Prvi svjetski rat

srpske žrtve

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