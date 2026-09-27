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Nova faza na poslu: Dva horoskopska znaka očekuju velike promjene

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27.09.2026 17:32

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Посао
Foto: pexels/ Alena Shekhovtcova

Prema astrološkim tumačenjima, kraj septembra mogao bi donijeti period promjena na poslovnom planu za neke znakove Zodijaka.

Zvijezde im navodno donose nove prilike, drugačije odgovornosti i situacije koje će ih potaknuti da izađu iz zone komfora.

Iako se poslovni uspjeh najviše zasniva na trudu, znanju i okolnostima u stvarnom životu, ljubitelji astrologije vjeruju da bi ova dva horoskopska znaka mogla osjetiti posebno snažan zamah kada je riječ o karijeri.

Ovan

Ovnovima bi ovaj period moglo donijeti potrebu za promjenom načina rada i preuzimanjem veće inicijative.

Nakon perioda u kojem su možda imali osjećaj da se stalno vrte u krug, mogli bi dobiti priliku da pokažu svoje sposobnosti.

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Mogući su novi projekti, razgovori o napredovanju ili zadaci koji će od njih tražiti više odgovornosti.

Njihova energija i odlučnost mogle bi im pomoći da se istaknu, ali važno je da pritom ne donose impulsivne odluke bez dovoljno razmišljanja.

Jarac

Jarčevi bi mogli ući u fazu u kojoj se njihov dosadašnji trud počinje više primjećivati.

Prema astrološkim predviđanjima, pred njima je period u kojem bi mogli redefinisati svoje poslovne ciljeve i napraviti važan korak prema onome što žele postići.

Neki bi mogli razmišljati o promjeni radnog mjesta, dodatnom obrazovanju ili pokretanju nekog svog projekta.

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Njihova upornost i organizovanost mogle bi im pomoći da se lakše prilagode novim okolnostima.

Za oba znaka ovo bi mogao biti period preispitivanja prioriteta i donošenja odluka koje bi dugoročno mogle uticati na njihov profesionalni put, prenosi Indeks.

Najvažnije je ostati otvoren za nove mogućnosti, ali odluke donositi na osnovi stvarnih okolnosti, a ne samo predviđanja.

Napomena: Horoskop je zasnovan na astrološkim tumačenjima trenutnih položaja Sunca, Mjeseca i planeta. Astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja i služi prvenstveno za zabavu i ličnu refleksiju.

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