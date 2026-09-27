Nova faza na poslu: Dva horoskopska znaka očekuju velike promjene

Prema astrološkim tumačenjima, kraj septembra mogao bi donijeti period promjena na poslovnom planu za neke znakove Zodijaka.

Zvijezde im navodno donose nove prilike, drugačije odgovornosti i situacije koje će ih potaknuti da izađu iz zone komfora.

Iako se poslovni uspjeh najviše zasniva na trudu, znanju i okolnostima u stvarnom životu, ljubitelji astrologije vjeruju da bi ova dva horoskopska znaka mogla osjetiti posebno snažan zamah kada je riječ o karijeri.

Ovan

Ovnovima bi ovaj period moglo donijeti potrebu za promjenom načina rada i preuzimanjem veće inicijative.

Nakon perioda u kojem su možda imali osjećaj da se stalno vrte u krug, mogli bi dobiti priliku da pokažu svoje sposobnosti.

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Mogući su novi projekti, razgovori o napredovanju ili zadaci koji će od njih tražiti više odgovornosti.

Njihova energija i odlučnost mogle bi im pomoći da se istaknu, ali važno je da pritom ne donose impulsivne odluke bez dovoljno razmišljanja.

Jarac

Jarčevi bi mogli ući u fazu u kojoj se njihov dosadašnji trud počinje više primjećivati.

Prema astrološkim predviđanjima, pred njima je period u kojem bi mogli redefinisati svoje poslovne ciljeve i napraviti važan korak prema onome što žele postići.

Neki bi mogli razmišljati o promjeni radnog mjesta, dodatnom obrazovanju ili pokretanju nekog svog projekta.

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Njihova upornost i organizovanost mogle bi im pomoći da se lakše prilagode novim okolnostima.

Za oba znaka ovo bi mogao biti period preispitivanja prioriteta i donošenja odluka koje bi dugoročno mogle uticati na njihov profesionalni put, prenosi Indeks.

Najvažnije je ostati otvoren za nove mogućnosti, ali odluke donositi na osnovi stvarnih okolnosti, a ne samo predviđanja.

Napomena: Horoskop je zasnovan na astrološkim tumačenjima trenutnih položaja Sunca, Mjeseca i planeta. Astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja i služi prvenstveno za zabavu i ličnu refleksiju.