Džinovski bijeli luk ušao u Ginisovu knjigu rekorda

Iskusni takmičarski baštovan Grejem Baret ove godine oborio je čak dva svjetska rekorda u uzgoju povrća i upisao se u Ginisovu knjigu rekorda. Najviše pažnje privukla je džinovska glavica bijelog luka koju je izmjerio i izvagao u rasadniku "Wargrave Nursery Plant Centre" u engleskom Berkširu, piše "Agrarheute".

Rekordna glavica bila je teška čak 1,75 kilograma, dok joj je prečnik iznosio 19 centimetara. Prema podacima organizatora, riječ je o primjerku koji je oko 35 puta teži od uobičajene glavice bijelog luka kakva se može pronaći u prodavnicama.

Nije riječ o običnom bijelom luku

Ipak, Baretov rekorder nije obični bijeli luk (Allium sativum), već slonovski bijeli luk (Allium ampeloprasum), vrsta srodna praziluku koja prirodno razvija znatno veće glavice.

Međutim, čak je i za slonovski bijeli luk Baretov primjerak izuzetan. Rekordna glavica bila je četiri do pet puta veća od prosječne glavice ove vrste.

Koliko je zapravo velika najbolje pokazuje podatak da bi jedna takva glavica, prema procjenama, mogla da bude dovoljna za začinjavanje oko 1.400 porcija bolonjez sosa.

Baret slonovski bijeli luk uzgaja gotovo deset godina, a glavice su mu, kako kaže, iz godine u godinu postajale sve krupnije. Za svaku novu sezonu redovno je birao najveće čenove iz prethodne berbe.

Rekordni primjerak posadio je u septembru 2025. godine. Ukupno je zasadio 37 različitih čenova, pri čemu je pojedine grupe tretirao na različite načine. Zanimljivo je da upravo biljka koja je oborila rekord nije dobila nikakvu posebnu njegu, piše Agroklub.

Tokom zime štitila ju je samo crna folija protiv korova, koja je ujedno pomogla u zaštiti od mraza.

Novi rekord i za mahunu graška

Baret je već dobro poznato ime među takmičarskim baštovanima. Prošle godine, između ostalog, postavio je svjetske rekorde za najveću lufu (tikvu) i najdužu mahunu šećernog graška.

Istog dana kada je potvrđen rekord za njegov džinovski bijeli luk, predstavio je i posebno uzgojenu mahunu sorte "Train Driver". Mahuna je uzgajana tokom dvije sezone i bila je teška 28 grama.

Iako je sa 17,5 centimetara dužine za malo zaostala za prošlogodišnjim rekordom, bila je više od pet puta teža od uobičajene mahune šećernog graška.

Zbog toga je uvedena nova kategorija u Ginisovoj knjizi rekorda – najteža mahuna graška, a Baret je postao njen prvi rekorder.