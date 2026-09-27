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Tramp očekuje nastavak pregovora sa Iranom

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27.09.2026 18:19

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da očekuje nove razgovore sa Iranom naredne sedmice.

"Očekujem još razgovora sa Iranom naredne sedmice", rekao je Tramp za portal "Aksios" i dodao da Iran želi da postigne sporazum sa SAD.

Na pitanje da li razmatra nove napade na Islamsku Republiku, Tramp nije isključio tu mogućnost rekavši da "uvijek razmišlja o tome".

(Srna)

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Donald Tramp

Amerika

Iran

pregovori

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