Tramp očekuje nastavak pregovora sa Iranom

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da očekuje nove razgovore sa Iranom naredne sedmice.

"Očekujem još razgovora sa Iranom naredne sedmice", rekao je Tramp za portal "Aksios" i dodao da Iran želi da postigne sporazum sa SAD.

Na pitanje da li razmatra nove napade na Islamsku Republiku, Tramp nije isključio tu mogućnost rekavši da "uvijek razmišlja o tome".

(Srna)