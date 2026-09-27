Tramp očekuje nastavak pregovora sa Iranom

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da očekuje nove razgovore sa Iranom naredne sedmice.
"Očekujem još razgovora sa Iranom naredne sedmice", rekao je Tramp za portal "Aksios" i dodao da Iran želi da postigne sporazum sa SAD.
Na pitanje da li razmatra nove napade na Islamsku Republiku, Tramp nije isključio tu mogućnost rekavši da "uvijek razmišlja o tome".
(Srna)
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