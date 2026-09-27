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Fico: Nećemo slati slovačke vojnike ako neko ovdje izazove rat sa Rusijom

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27.09.2026 15:53

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Slovački vojnici neće učestvovati u vojnom sukobu sa Rusijom ako bilo koja članica NATO saveza izazove takav konflikt, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Poštovaćemo član pet o kolektivnoj odbrani NATO saveza, ali nećemo slati slovačke vojnike ako neko ovdje izazove rat sa Rusijom", rekao je Fico u intervjuu slovačkoj televiziji TA3.

On je dodao da bi pobjeda u takvom sukobu konvencionalnim oružjem bila nemoguća.

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"Rat sa Rusijom mogao bi da se okonča samo nuklearnim udarom sa jedne i druge strane, a poslije toga nikoga više ne bi bilo briga šta će biti ili neće biti. Kao premijer, pokušavam da zaštitim ovu zemlju", dodao je Fico.

Ruski predsjednik Vladimir Putin više puta je rekao da NATO podstiče globalnu militarizaciju i trku u naoružanju povećavanjem svojih vojnih budžeta.

(Srna)

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Tagovi :

Robert Fico

Slovačka

Rusija

vojska

NATO

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