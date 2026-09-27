Džefri Saks u Banjaluci sa zvaničnicima Srpske: Veliko zadovoljstvo i spremnost za saradnju

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je održan sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.
Republika Srpska
Zvaničnici Srpske sa Džefrijem Saksom u Banjaluci
Saks je izrazio zadovoljstvo dolaskom u Banjaluku, rekavši da mu je dodjelom počasnog doktorata banjalučkog Univerziteta učinjena velika velika čast.
"Veliko mi je zadovoljstvo što sam uopšte danas ovdje u Banjaluci. Ima već desetak godina kako dolazim u ovu zemlju i ovaj region i uvijek mi je veliko zadovoljstvo da ponovo dođem. Želim da vam zahvalim na ovom izvrsnom razgovoru koji smo upravo imali, puno toga naučim i zaista to cijenim", rekao je Saks na konferenciji za novinare.
Saks ističe da je uvijek optimista i da bi cjelokupna situacija bila puno bolja kada bi, kaže, ljudi u Briselu i Vašingtonu imali više razumijevanja i koristili logiku.
"Nadu mi pruža veoma dobar sastanak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i predsjednika Kine Si Đinpinga. To je bio dobar i konstruktivan pristup da se smire tenzije širom svijeta, a bilo mi je drago što sam vidio i da su se ministri spoljnih poslova Rusije i Njemačke takođe sastali, jer kada bi u svijetu više pričali, bilo bi manje ratova", istakao je on.
Sastanku u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.
Na sastanku su bili i ministar finansija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić.
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