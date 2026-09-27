Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је у току састанак највиших званичника Републике Српске са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.
Састанку присуствују српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Милорад Додик, министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир, као и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
Како је најављено, Сакс ће примити почасни докторат Универзитета у Бањалуци и одржати предавање на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету.
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Минић: Вријеме је да Српска постане један од најстабилнијих политичких и економских фактора у региону
Џефри Сакс је амерички економиста, универзитетски професор и један од најпознатијих свјетских стручњака за питања економског развоја, међународних финансија и одрживог развоја.
Докторирао је на Универзитету Харвард, гдје је више од двије деценије био професор, а потом је наставио академску каријеру на Универзитету Колумбија у Њујорку.
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