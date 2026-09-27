Дјечак (16) преминуо након што му је позлило у школи: Како препознати срчане проблеме код дјеце?

Аутор:АТВ редакција
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Шеснаестогодишњи дјечак изненада је преминуо прије три дана када му је позлило у школи. Срушио се и остао без свијести. Упркос брзој интервенцији Хитне помоћи и превозу на Институт за мајку и дете "Др Вукан Ћупић", није му било спаса.
Др Сташа Красић, дјечији кардиолог Института за мајку и дете каже за ТВ Прва да је ово веома важна тема, да се не дешава често, али је на жалост могуће.
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"Троје дјеце на око 100.000 премине од синдрома изнендане смрти, у узрасту до 18 година. Најчешће се дешава у адолесцентном периоду, а узроци су обољења само срчаног мишића. То подразумијева да је тај мишић абнормално дебео, и то називамо хипертрофија", појаснила је.
Напомиње да је ријеч углавном о урођеним појавама, дјеца могу да оболе, али не обавезно.
Према њеним ријечима, то би требало да открију педијатри у Домовима здравља, као узрок патолошког шума на срцу, који се утврђује ЕКГ записом.
Истиће да је ЕКГ неопходно радити сваком дјетету које се бави спортом, јер то популација која се налази у већем ризику.
"Спортисти су изложени великим напорима што узрокује повећања срчане фреквенце, веће захтјеве срца и срчаног мишића. Поремећаји срчаног ритма су такође показатељи, они се јављају управо при спортској активности, и могу да додведу до најгорих посљедица", рекла је она.
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На питање која је превентива, напомиње да је неопходно утврдити узрок, попут болести срчаног мишића, и уколико се установи мора да се прекине активно бављење спортом, али је рекреација дозвољена.
Говорећи о дефибрилатору кардилог кажа да познавање основних корака прве помоћи значајно може да помогне и да утиче на успјешност реанимације.
Поручила је да постојање дефрибилатрора на јавни мјестима може пуно да помогне у чување живота, уз претходну обуку.
Активним спортистима савјетује да редовно долазе на прегледе, на којима се ради и оптерећење срца и многи други разни регледи.
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