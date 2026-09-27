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Дјевојка из Бањалуке хеликоптером превезена у Београд на лијечење

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27.09.2026 16:15

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Припадници Управе за ваздухоплоство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су извршили ваздушни медицински транспорт двадесетдвогодишње пацијенткиње из Бањалуке која је због повреде кичме хитно упућена на даље лијецење у Београд.
Фото: СРНА

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске данас су извршили ваздушни медицински транспорт двадесетдвогодишње пацијенткиње из Бањалуке која је због повреде кичме хитно упућена на даље лијечење у Београд.

Д‌јевојка је због повреде задобијене у саобраћајној несрећи пребачена на Институт за ортопедију Бањица, саопштио је МУП.

Ротација полиција Бањалука

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Управа за ваздухопловство је у протеклих мјесец дана реализовала 11 ваздушних медицинских транспорта пацијената, од чега је шесторо пацијената било малољетно

(СРНА)

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Тагови :

Бањалука

Београд

повреда

Медицински транспорт

Управа за ваздухопловство

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