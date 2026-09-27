Дјевојка из Бањалуке хеликоптером превезена у Београд на лијечење

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске данас су извршили ваздушни медицински транспорт двадесетдвогодишње пацијенткиње из Бањалуке која је због повреде кичме хитно упућена на даље лијечење у Београд.
Дјевојка је због повреде задобијене у саобраћајној несрећи пребачена на Институт за ортопедију Бањица, саопштио је МУП.
Хроника
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Управа за ваздухопловство је у протеклих мјесец дана реализовала 11 ваздушних медицинских транспорта пацијената, од чега је шесторо пацијената било малољетно
(СРНА)
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