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Минић: Са Саксом о глобалним економским кретањима и изазовима с којима се суочава Српска

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27.09.2026 17:09

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик на састанку са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Бањалуци да је на састанку са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом било ријечи о генералним економским кретањима у свијету, али и о свему оном с чим се сусреће Република Српска.

"Разговарали смо о нашим могућностима, и о томе како превазићи глобална економска кретања како она не би правила тектонске поремећаје у нашој економији", рекао је Минић новинарима након састанка званичника Српске са Саксом.

Џефри Сакс, Саво Минић и Срђан Амиџић

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Џефри Сакс у Бањалуци са званичницима Српске: Велико задовољство и спремност за сарадњу

Минић је истакао да га посебно радује што ово није посљедњи Саксов долазак у Бањалуку, те да постоји и воља и спремност за сарадњу која ће Републици Српској сигурно бити потребна.

"Креирање одређених економских мјера Републике Српске је условно везано са економским кретањима у Европи и у свијету. А када имате оваквог стручњака да вам буде партнер, сигурно је да можете те мјере креирати на најбољи могући начин", нагласио је Минић.

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Он је изразио задовољство због могућности да највише руководство Републике Српске данас разговара са реномираним стручњаком свјетског нивоа.

"За оне који нису до детаља упућени, крајем осамдесетих и почетком деведесетих, Сакс је био савјетник премијера Анте Марковића. Ријеч је о једном од најуваженијих свјетских економских стручњака", рекао је Минић.

Минић је навео да ће овом угледном америчком економисти и професору Универзитета Колумбија сутра бити уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци.

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(СРНА)

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Тагови :

Саво Минић

Џефри Сакс

Бања Лука

Састанак

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