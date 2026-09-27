Шта значи ако је Крстовдан ведар: Ево каква нас зима чека

Аутор:АТВ редакција
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Крстовдан је један од празника за који се у нашем народу везује велики број обичаја и вјеровања. Наши преци су управо 27. септембра пажљиво посматрали небо, кишу, облаке, па чак и понашање птица, јер су вјеровали да временске прилике на овај дан могу да открију каква ће бити предстојећа зима.
Посебно вјеровање везано је за кишу на Крстовдан. Према народном предању, ако на Крстовдан пада тиха и блага киша, очекује се блага зима. С друге стране, облаци су се тумачили као наговјештај зиме са доста снијега.
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Наши преци имали су тумачење за готово сваку временску прилику која би их затекла на Крстовдан.
Ако би 27. септембар освануо ведар, вјеровало се да ће током зиме бити доста сувомразице, односно хладног времена без сњежних падавина.
Постојало је и вјеровање да би година могла бити сушна уколико на Крстовдан нема падавина.
Иако грмљавина крајем септембра може да изненади, према старом народном вјеровању она је на Крстовдан представљала добар знак.
Вјеровало се да грмљавина на овај празник најављује плодну годину, односно добар род.
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Нису само киша и облаци нашим прецима служили за „предвиђање“ зиме. Посебно су обраћали пажњу на ласте. Ако ове птице до Крстовдана још нису отишле у топлије крајеве, говорило се да зима неће бити нарочито јака.
Наравно, оваква предвиђања немају метеоролошку основу, већ представљају део народног насљеђа и вјеровања која су се вијековима преносила са генерације на генерацију.
(ЖенаБлиц)
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