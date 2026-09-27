Шеталиште или паркинг? Аутомобили у Парку "Младен Стојановић" међу пјешацима

Аутор:АТВ редакција
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Фотографија из Парка "Младен Стојановић" поново отвара питање односа према јавним површинама у Бањалуци.
Аутомобили су паркирани на самоме шеталишту, простор којим пролазе пјешаци, бициклисти и дјеца. Без обзира на то ко је возила довезао и да ли су повезана са неком манифестацијом, тешко је наћи оправдање да се шеталиште користи као паркинг.
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Посебно је спорно што се све дешава у једном од најпосјећенијих градских паркова, који би требало да буде простор за одмор, рекреацију и боравак грађана.
И није проблем само у неодговорности возача. Питање је и гдје је контрола и зашто се оваква ситуација уопште дозвољава.
Град Бањалука на својој званичној страници наводи да је у Парку "Младен Стојановић" обезбијеђено паркиралиште, као и бројна друга паркинг мјеста у околним улицама.
Зато остаје једноставно питање: ако постоје паркинг простори, зашто се аутомобилима дозвољава да улазе на шеталиште?
Јавни простор припада свима. Шеталиште је за људе, а паркинг за аутомобиле.
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