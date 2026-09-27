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Шеталиште или паркинг? Аутомобили у Парку "Младен Стојановић" међу пјешацима

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27.09.2026 16:49

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Аутомобили су паркирани на самоме шеталишту у Парку Младен Стојанвић
Фото: АТВ

Фотографија из Парка "Младен Стојановић" поново отвара питање односа према јавним површинама у Бањалуци.

Аутомобили су паркирани на самоме шеталишту, простор којим пролазе пјешаци, бициклисти и дјеца. Без обзира на то ко је возила довезао и да ли су повезана са неком манифестацијом, тешко је наћи оправдање да се шеталиште користи као паркинг.

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Посебно је спорно што се све дешава у једном од најпосјећенијих градских паркова, који би требало да буде простор за одмор, рекреацију и боравак грађана.

Паркирани аутомобили у парку Младен Стојановић
Паркирани аутомобили у парку Младен Стојановић
АТВ

И није проблем само у неодговорности возача. Питање је и гдје је контрола и зашто се оваква ситуација уопште дозвољава.

Град Бањалука на својој званичној страници наводи да је у Парку "Младен Стојановић" обезбијеђено паркиралиште, као и бројна друга паркинг мјеста у околним улицама.

Зато остаје једноставно питање: ако постоје паркинг простори, зашто се аутомобилима дозвољава да улазе на шеталиште?

Јавни простор припада свима. Шеталиште је за људе, а паркинг за аутомобиле.

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Тагови :

Бањалука

Парк Младен Стојановић

пјешаци

Аутомобили

Паркинг

Шеталиште

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Шеталиште или паркинг? Аутомобили у Парку "Младен Стојановић" међу пјешацима

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