Додик након састанка са Саксом: Српска цијени истинске пријатеље

Аутор:АТВ редакција
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Добро дошао у Бањалуку, професоре Сакс. Један од најутицајнијих гласова данашњице, човјек чији глас одјекује широм свијета, гост је Републике Српске, рекао је предсједник Милорад Додик.
- Џефри Сакс је деценијама говорио оно што су многи шапутали - да свијет не може да функционише по правилима једне силе, да суверенитет није реликт прошлости и да мали народи имају право на свој глас, свој пут и своју будућност. Управо те вриједности брани и Република Српска - поручио је Додик.
Зато ми је драго што је овдје, каже Додик и наводи да из прве руке чује, види и разумије.
Република Српска
Џефри Сакс у Бањалуци са званичницима Српске: Велико задовољство и спремност за сарадњу
- Јер свијет се мијења, а у свијету који настаје биће мјеста и за оне који не пристају да ћуте. Добродошлица с поштовањем. Република Српска цијени истинске пријатеље и отворен разговор с људима који знање, искуство и храброст стављају на праву страну историје - рекао је Додик.
Добро дошао у Бањалуку, професоре Сакс. Један од најутицајнијих гласова данашњице, човјек чији глас одјекује широм свијета, гост је Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 27, 2026
Џефри Сакс је деценијама говорио оно што су многи шапутали - да свијет не може да функционише по правилима једне силе, да… pic.twitter.com/w80XsJdKwf
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