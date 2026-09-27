Додик након састанка са Саксом: Српска цијени истинске пријатеље

- Џефри Сакс је деценијама говорио оно што су многи шапутали - да свијет не може да функционише по правилима једне силе, да суверенитет није реликт прошлости и да мали народи имају право на свој глас, свој пут и своју будућност. Управо те вриједности брани и Република Српска - поручио је Додик.

Зато ми је драго што је овдје, каже Додик и наводи да из прве руке чује, види и разумије.

Република Српска Џефри Сакс у Бањалуци са званичницима Српске: Велико задовољство и спремност за сарадњу

- Јер свијет се мијења, а у свијету који настаје биће мјеста и за оне који не пристају да ћуте. Добродошлица с поштовањем. Република Српска цијени истинске пријатеље и отворен разговор с људима који знање, искуство и храброст стављају на праву страну историје - рекао је Додик.