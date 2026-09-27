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Додик након састанка са Саксом: Српска цијени истинске пријатеље

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27.09.2026 16:48

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик на састанку са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Добро дошао у Бањалуку, професоре Сакс. Један од најутицајнијих гласова данашњице, човјек чији глас одјекује широм свијета, гост је Републике Српске, рекао је предсједник Милорад Додик.

- Џефри Сакс је деценијама говорио оно што су многи шапутали - да свијет не може да функционише по правилима једне силе, да суверенитет није реликт прошлости и да мали народи имају право на свој глас, свој пут и своју будућност. Управо те вриједности брани и Република Српска - поручио је Додик.

Зато ми је драго што је овдје, каже Додик и наводи да из прве руке чује, види и разумије.

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- Јер свијет се мијења, а у свијету који настаје биће мјеста и за оне који не пристају да ћуте. Добродошлица с поштовањем. Република Српска цијени истинске пријатеље и отворен разговор с људима који знање, искуство и храброст стављају на праву страну историје - рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Џефри Сакс

Састанак

Бањалука

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