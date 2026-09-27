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Фицо: Нећемо слати словачке војнике ако неко овдје изазове рат са Русијом

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27.09.2026 15:53

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Словачки војници неће учествовати у војном сукобу са Русијом ако било која чланица НАТО савеза изазове такав конфликт, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

"Поштоваћемо члан пет о колективној одбрани НАТО савеза, али нећемо слати словачке војнике ако неко овдје изазове рат са Русијом", рекао је Фицо у интервјуу словачкој телевизији ТА3.

Он је додао да би побједа у таквом сукобу конвенционалним оружјем била немогућа.

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"Рат са Русијом могао би да се оконча само нуклеарним ударом са једне и друге стране, а послије тога никога више не би било брига шта ће бити или неће бити. Као премијер, покушавам да заштитим ову земљу", додао је Фицо.

Руски предсједник Владимир Путин више пута је рекао да НАТО подстиче глобалну милитаризацију и трку у наоружању повећавањем својих војних буџета.

(Срна)

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Тагови :

Роберт Фицо

Словачка

Русија

војска

НАТО

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