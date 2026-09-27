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Цвијановић: Српска остаје посвећена развоју, стабилности и отвореном дијалогу

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27.09.2026 16:55

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Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Значајан и садржајан разговор са професором Џефријем Саксом, једним од најважнијих свјетских економиста данашњице, заједно са предсједником Милорадом Додиком и предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем, поручила је српски члан Предсједништва БиХ.

"У времену глобалних изазова и великих геополитичких промјена, од изузетног је значаја размјена мишљења са свјетским стручњацима о свим кључним економским и политичким процесима", написала је Цвијановићева на друштвевној мрежи

Република Српска остаје посвећена развоју, стабилности и отвореном дијалогу са онима, како Цвијановићева каже, који разумију важност очувања уставних позиција и међународног права.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Џефри Сакс

Република Српска

Састанак

Бањалука

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик на састанку са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.

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