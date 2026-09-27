Logo

За деветоро Срба ухапшених у Зубином потоку одређен притвор

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.09.2026 15:47

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

За деветоро Срба које су јутрос припадници тзв. косовске полиције ухапсили у општини Зубин Поток, због сумње да су наводно починили ратне злочине против цивилног становништва, по налогу тужиоца, одређено је задржавање до 48 сати.

У заједничком саопштењу тзв. косовске полиције и тужилаштва наводи се да су у оквиру операције “Досије 23“ ухапшене особе са иницијалима Д.Д., М.Р., М.Р., Р.Р., С.Д., С.Д., В.Л., Р.Р. и Д.Д., које се сумњиче за "кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва".

Кардиологија кардиолошки преглед срце налаз

Србија

Дјечак (16) преминуо након што му је позлило у школи: Како препознати срчане проблеме код дјеце?

Како је саопштено, током претреса заплијењено је девет мобилних телефона, двије војне књижице, једно оружје дуге цијеви, ловачка пушка, муниција калибра 7,65 милиметара, патрони за ловачку пушку, као и четири гранате.

Полиција је заплијенила и око 23.000 евра и приближно 60.000 динара у готовини, као и друге доказе и материјале за које се сматра да су повезани са овим случајем.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зубин Поток

Притвор

ухапшени Срби

Косово и Метохија

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик на састанку са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.

Република Српска

Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци

2 ч

5
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Пожар на ауто-отпаду: Изгорјело више аутомобила, ватра се приближила кућама

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Керамичар реновирао купатило, па украо 30.000 евра из сефа

2 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Откривамо ко је ухапшен на Кипру због покушаја убиства у БиХ

3 ч

0

Више из рубрике

Кардиологија кардиолошки преглед срце налаз

Србија

Дјечак (16) преминуо након што му је позлило у школи: Како препознати срчане проблеме код дјеце?

1 ч

0
Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Србија

Kуртијева полиција ломила све пред собом: Ухапшен и старац од 90 година

5 ч

0
Тзв. косовска полиција

Србија

Наставак застрашивања: Ухапшено 9 Срба у Зубином Потоку

6 ч

2
Вучић: За мене је била највећа част бити предсједник Србије

Србија

Вучић: За мене је била највећа част бити предсједник Србије

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

28

Шта значи ако је Крстовдан ведар: Ево каква нас зима чека

17

14

Трамп: Рекордна количина нафте прошла Ормуским мореузом

17

11

Шта се дешава у организму ако пребрзо једемо?

17

09

Минић: Са Саксом о глобалним економским кретањима и изазовима с којима се суочава Српска

16

55

Цвијановић: Српска остаје посвећена развоју, стабилности и отвореном дијалогу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима