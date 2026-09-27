За деветоро Срба ухапшених у Зубином потоку одређен притвор

Аутор:АТВ редакција
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За деветоро Срба које су јутрос припадници тзв. косовске полиције ухапсили у општини Зубин Поток, због сумње да су наводно починили ратне злочине против цивилног становништва, по налогу тужиоца, одређено је задржавање до 48 сати.
У заједничком саопштењу тзв. косовске полиције и тужилаштва наводи се да су у оквиру операције “Досије 23“ ухапшене особе са иницијалима Д.Д., М.Р., М.Р., Р.Р., С.Д., С.Д., В.Л., Р.Р. и Д.Д., које се сумњиче за "кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва".
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Како је саопштено, током претреса заплијењено је девет мобилних телефона, двије војне књижице, једно оружје дуге цијеви, ловачка пушка, муниција калибра 7,65 милиметара, патрони за ловачку пушку, као и четири гранате.
Полиција је заплијенила и око 23.000 евра и приближно 60.000 динара у готовини, као и друге доказе и материјале за које се сматра да су повезани са овим случајем.
(Срна)
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