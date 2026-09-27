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Трагедија: Преврнуо се мотокултиватор, страдао мушкарац

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27.09.2026 15:28

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ротација ротације трептачи полиција возило
Фото: ATV

М.М. са подручја града Зворника преминуо је јуче усљед повреда задобијених превртањем мотокултиватора којим је управљало, саопштено је из ПУ Зворник.

Полицијски службеници Полицијске управе Зворник обавили су увиђај лица мјеста.

"О свим околностима догађаја обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наложио достављање извјештаја о предузетим мјерама и радњама", наводи се у саопштењу.

Hapšenje, lisice

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Тагови :

трагедија

Зворник

ПУ Зворник

страдао мушкарац

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