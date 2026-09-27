Трагедија: Преврнуо се мотокултиватор, страдао мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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М.М. са подручја града Зворника преминуо је јуче усљед повреда задобијених превртањем мотокултиватора којим је управљало, саопштено је из ПУ Зворник.
Полицијски службеници Полицијске управе Зворник обавили су увиђај лица мјеста.
"О свим околностима догађаја обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наложио достављање извјештаја о предузетим мјерама и радњама", наводи се у саопштењу.
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