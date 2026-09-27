Купујете половне гуме преко огласа? Обратите пажњу на овај број са стране и избјегните велику грешку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Куповина половних гума преко огласа постала је уобичајена пракса, гдје многи возачи у томе виде прилику за озбиљну уштеду.
На први поглед, понуда дјелује примамљиво, дубока шара, познати бренд и цијена која је три до четири пута нижа него у продавници. Међутим, вулканизери и стручњаци за безбједност саобраћаја упозоравају да дубина шаре може да завара.
Друштво
Сутра сунчано и топлије
Постоји један кључни детаљ утиснут на боку сваке гуме који већина купаца превиди, а који директно открива да ли купујете сигуран пнеуматик или темпирану бомбу на точковима.
Ријеч је о такозваној ДОТ ознаци (Департмент оф Транспортатион), тачније о четвороцифреном броју који је утиснут у овалном пољу на бочном зиду гуме. Ова ознака представља представља тачан датум његове производње.
Читање овог броја је изузетно једноставно:
Ако на боку гуме пише 1520, то значи да је та гума произведена у 15. недјељи 2020. године (средина априла 2020). Уколико видите троцифрени број, ријеч је о гуми произведеној прије 2000. године, што је јасан знак да тај пнеуматик треба заобићи у широком луку.
Сцена
Рада Манојловић открила да је на вашару зарадила велике паре: 'Отплатила сам нов ауто'
Гума је сложен хемијски производ састављен од каучука, челика и разних адитива. Чак и ако ауто стоји у гаражи и гума уопште не прелази километре, хемикалије у њој протоком времена губе своја својства под утицајем кисеоника, влаге, УВ зрачења и температурних осцилација.
Овај процес се у народу зове старење гуме.
Стара гума постаје пластична и тврда. Због тога губи способност да пријања за асфалт, што драстично продужава зауставни пут при кочењу.
Такође, тврда гума на киши дјелује као да возите по леду. Дубока шара не помаже ако сама смјеса нема способност трења.
Старењем се у структури гуме стварају невидљиве микропукотине. При већим брзинама на аутопуту или у љетним мјесецима, старена гума је склонија пуцању у вожњи.
Бања Лука
Посјекли вијековна стабла, а трула заборавили: Немар Града замало довео до трагедије
Званичне препоруке водећих свјетских произвођача гума налажу сљедећа правила:
До 5 година старости: Гума се сматра потпуно новом и задржава максималне перформансе (под условом да је правилно складиштена).
Од 5 до 8 година: Гума улази у зону гдје почиње да губи еластичност. Може се користити уз повећан опрез и редовне контроле.
Преко 8 до 10 година: Гума је зрела за замјену, без обзира на то колико милиметара шаре има.
Преко 10 година: Гума се сматра непоузданом и небезбједном за употребу.
Када купујете половне гуме, златно правило је да не купујете пнеуматике старије од 4 до 5 година. Све преко тога је ризик који се не исплати.
Савјети
Дан мира у кући: Ево шта недјељом не ваља радити, наши стари су строго поштовали ова правила
Поред ДОТ ознаке, прије него што продавцу предате новац, детаљно прегледајте неравномјерно трошење шаре. Ако је гума са једне стране дубока 6 мм, а са друге 3 мм, то је знак да је вожена на возилу са лошом реглважом трапа или оштећеним амортизерима.
Било какво испупчење на бочном зиду значи да су унутрашње челичне нити покидане. Оваква гума је изузетно опасна и може да пукне у сваком тренутку.
Прегледајте унутрашњост гуме. Вишеструко крпљене гуме или оштећења на самом боку која су вулканизирана представљају трајни безбједносни ризик.
Ако су гуме држане на сунцу, киши или поред киселина и уља, гума ће промијенити боју у сивкасту и имаће видљиву мрежу ситних пукотина дуж цијелог газећег слоја.
Здравље
Будите се са вртоглавицом? Ово су опасни разлози које игноришете
Половна гума познатог бренда старости до 3-4 године може бити паметна куповина. Међутим, куповина гуме старије од 7-8 година, без обзира на дубоку шару, представља директно угрожавање ваше и туђе безбједности на путу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
14
17
11
17
09
16
55
16
49
Тренутно на програму