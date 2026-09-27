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Рада Манојловић открила да је на вашару зарадила велике паре: 'Отплатила сам нов ауто'

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27.09.2026 14:29

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Пјевачица Рада Манојловић
Фото: Youtube/ Pravo LICE Estrade

Рада Манојловић је данас слетјела на аеродром након викенд наступа у иностранству.

- Нисам спавала од јуче од 6 ујутру, баш смо имали тешко путовање, са удесима на ауто-путу, рекла је она.

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Недавно је пјевачица наступала на Шабачком вашару. Прокоментарисала је бакшиш који се добија тамо.

- Супер је било, много је добар бакшиш, отплатила сам нов ауто - рекла је пјевачица, па прокоментарисала да се неке колеге стиде да пјевају тамо, а посебно се осврнула на наступ колегинице Атине Ферари.

- Немам ништа против, она је према нама дивна дјевојка и много пута нам је набацила тезге.

Када је Рада наступала на Шабачком вашару, у шатору поред био је њен брат.

- Јавила сам му се, чула сам да је у шатору поред, али нисмо успјели да се видимо. Сљедећи викенд пјевамо заједно, рекла је она па открила у каквом су односу.

- То је отишло у супротном правцу, истина је само једна, да ми нисмо расли заједно. Једино што нас раздваја је дјетињство које нисмо провели заједно. Када је изашла она наша заједничка фотографија баш ми је било топло око срца.

Она је проговорила о непријатностима на путу и открила да ли су је некад задржали на граници.

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- Увијек је на ивици, зато што ја касним на тим писмима која треба да се пошаљу, као нека просјечна дужина на ауто-путу, онда ја то заборавим да платим, то дође до суда, онда сам на потерници и онда ме траже... Онда јурим, рекла је фолкерка.

Рада је јуче изостала са татиног рођендана, а сада је признала колико јој је криво због тога.

- Јако ми је тешко због тога, срце ме боли, неће то моћи тако. Нисам могла да будем на његовом рођендану, не питај ме то.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Рада Манојловић

Пјевачица

естрада

Зарада

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