Минић: Вријеме је да Српска постане један од најстабилнијих политичких и економских фактора у региону

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић поручио је да је вријеме да Република Српска постане један од најстабилнијих политичких и економских фактора у региону.
- Гледам данас одређене анализе и размишљам колико је још ствари пред нама. Колико инвестиција нас очекује и какав је план развоја у будућности. Сигуран сам да је најгоре иза нас. Да више нема ратова и неправедне сатанизације Срба у БиХ - написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Према његовим ријечима, како би се то догодило, Република Српска мора наставити истим курсом, а никако дозволити да било ко ван Српске одлучује о њеним ресурсима и њеној судбини.
Гледам данас одређене анализе и размишљам колико је још ствари пред нама. Колико инвестиција нас очекује и какав је план развоја у будућности.— Саво Минић (@minic_savo) September 27, 2026
Сигуран сам да је најгоре иза нас. Да више нема ратова и неправедне сатанизације Срба у БиХ. Вријеме је да Република Српска постане…
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