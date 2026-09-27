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Минић: Вријеме је да Српска постане један од најстабилнијих политичких и економских фактора у региону

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27.09.2026 14:10

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић поручио је да је вријеме да Република Српска постане један од најстабилнијих политичких и економских фактора у региону.

- Гледам данас одређене анализе и размишљам колико је још ствари пред нама. Колико инвестиција нас очекује и какав је план развоја у будућности. ​Сигуран сам да је најгоре иза нас. Да више нема ратова и неправедне сатанизације Срба у БиХ - написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Према његовим ријечима, како би се то догодило, Република Српска мора наставити истим курсом, а никако дозволити да било ко ван Српске одлучује о њеним ресурсима и њеној судбини.

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Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

Република Српска

Избори 2026

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