Šetalište ili parking? Automobili u Parku "Mladen Stojanović" među pješacima

Autor:ATV redakcija
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Fotografija iz Parka "Mladen Stojanović" ponovo otvara pitanje odnosa prema javnim površinama u Banjaluci.
Automobili su parkirani na samome šetalištu, prostor kojim prolaze pješaci, biciklisti i djeca. Bez obzira na to ko je vozila dovezao i da li su povezana sa nekom manifestacijom, teško je naći opravdanje da se šetalište koristi kao parking.
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Posebno je sporno što se sve dešava u jednom od najposjećenijih gradskih parkova, koji bi trebalo da bude prostor za odmor, rekreaciju i boravak građana.
I nije problem samo u neodgovornosti vozača. Pitanje je i gdje je kontrola i zašto se ovakva situacija uopšte dozvoljava.
Grad Banjaluka na svojoj zvaničnoj stranici navodi da je u Parku "Mladen Stojanović" obezbijeđeno parkiralište, kao i brojna druga parking mjesta u okolnim ulicama.
Zato ostaje jednostavno pitanje: ako postoje parking prostori, zašto se automobilima dozvoljava da ulaze na šetalište?
Javni prostor pripada svima. Šetalište je za ljude, a parking za automobile.
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