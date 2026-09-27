Logo

Šetalište ili parking? Automobili u Parku "Mladen Stojanović" među pješacima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.09.2026 16:49

Komentari:

1
Аутомобили су паркирани на самоме шеталишту у Парку Младен Стојанвић
Foto: ATV

Fotografija iz Parka "Mladen Stojanović" ponovo otvara pitanje odnosa prema javnim površinama u Banjaluci.

Automobili su parkirani na samome šetalištu, prostor kojim prolaze pješaci, biciklisti i djeca. Bez obzira na to ko je vozila dovezao i da li su povezana sa nekom manifestacijom, teško je naći opravdanje da se šetalište koristi kao parking.

Пало стабло, Дебељаци

Banja Luka

Posjekli vijekovna stabla, a trula zaboravili: Nemar Grada zamalo doveo do tragedije

Posebno je sporno što se sve dešava u jednom od najposjećenijih gradskih parkova, koji bi trebalo da bude prostor za odmor, rekreaciju i boravak građana.

Паркирани аутомобили у парку Младен Стојановић
Parkirani automobili u parku Mladen Stojanović
ATV

I nije problem samo u neodgovornosti vozača. Pitanje je i gdje je kontrola i zašto se ovakva situacija uopšte dozvoljava.

Grad Banjaluka na svojoj zvaničnoj stranici navodi da je u Parku "Mladen Stojanović" obezbijeđeno parkiralište, kao i brojna druga parking mjesta u okolnim ulicama.

Zato ostaje jednostavno pitanje: ako postoje parking prostori, zašto se automobilima dozvoljava da ulaze na šetalište?

Javni prostor pripada svima. Šetalište je za ljude, a parking za automobile.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

Park Mladen Stojanović

pješaci

Automobili

Parking

Šetalište

Komentari (1)

Više iz rubrike

Пало стабло у Дебељацима.

Banja Luka

Posjekli vijekovna stabla, a trula zaboravili: Nemar Grada zamalo doveo do tragedije

3 h

0
Ријека Врбас, Бањалука

Banja Luka

Ekološka bomba: Banjaluka sa 105 ispusta truje Vrbas

5 h

3
Гимназија Бањалука

Banja Luka

Više učenika, manje prostora - u planu proširenje kapaciteta banjalučke Gimnazije

21 h

4
Средњошколски дом Бањалука

Banja Luka

Vlada Srpske uložila 300.000 KM u obnovu Srednjoškolskog doma

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Tramp: Rekordna količina nafte prošla Ormuskim moreuzom

17

11

Šta se dešava u organizmu ako prebrzo jedemo?

17

09

Minić: Sa Saksom o globalnim ekonomskim kretanjima i izazovima s kojima se suočava Srpska

16

55

Cvijanović: Srpska ostaje posvećena razvoju, stabilnosti i otvorenom dijalogu

16

49

Šetalište ili parking? Automobili u Parku "Mladen Stojanović" među pješacima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima