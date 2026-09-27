Trišić Babić: Dolazak Saksa u Banjaluku potvrda da se prepoznaju stručni potencijali Srpske

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić izrazila je zadovoljstvo što je profesor Džefri Saks prihvatio da primi počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci i što će svoje znanje i iskustvo podijeliti sa studentima i akademskom zajednicom Srpske.

"Posjeta profesora Džefrija Saksa Banjaluci i Republici Srpskoj ima veliki značaj. Riječ je o jednom od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesoru Univerziteta Kolumbija i čovjeku čije se mišljenje uvažava širom svijeta", navela je Trišić Babić na "Iksu".

Republika Srpska Cvijanović: Srpska ostaje posvećena razvoju, stabilnosti i otvorenom dijalogu

Ona je naglasila da Banjaluka sve više postaje mjesto u kojem se susreću ugledni međunarodni stručnjaci, naučnici i ljudi s najvećim svjetskim iskustvom.

"To je potvrda da Republika Srpska ima šta da ponudi i da se njene institucije, univerziteti i stručni potencijali prepoznaju i van naših granica. Nastavićemo da otvaramo Republiku Srpsku za saradnju sa svijetom, čuvajući naše interese i gradeći društvo koje znanje, obrazovanje i razvoj postavlja u središte svog napretka", poručila je Trišić Babić.

Posjeta profesora Džefrija Saksa Banjaluci i Republici Srpskoj ima veliki značaj. Riječ je o jednom od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesoru Univerziteta Kolumbija i čovjeku čije se mišljenje uvažava širom svijeta.



Srećni smo što je profesor Saks prihvatio da primi počasni… pic.twitter.com/5YABbVb1mm — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) September 27, 2026

Jedan od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks sastao se danas u Vladi Republike Srpske u Banjaluci sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, a sutra će mu biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.