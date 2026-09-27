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Trišić Babić: Dolazak Saksa u Banjaluku potvrda da se prepoznaju stručni potencijali Srpske

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27.09.2026 17:45

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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић у Бањалуци са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом
Foto: @anatrisicbabic / X

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić izrazila je zadovoljstvo što je profesor Džefri Saks prihvatio da primi počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci i što će svoje znanje i iskustvo podijeliti sa studentima i akademskom zajednicom Srpske.

"Posjeta profesora Džefrija Saksa Banjaluci i Republici Srpskoj ima veliki značaj. Riječ je o jednom od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesoru Univerziteta Kolumbija i čovjeku čije se mišljenje uvažava širom svijeta", navela je Trišić Babić na "Iksu".

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Ona je naglasila da Banjaluka sve više postaje mjesto u kojem se susreću ugledni međunarodni stručnjaci, naučnici i ljudi s najvećim svjetskim iskustvom.

"To je potvrda da Republika Srpska ima šta da ponudi i da se njene institucije, univerziteti i stručni potencijali prepoznaju i van naših granica. Nastavićemo da otvaramo Republiku Srpsku za saradnju sa svijetom, čuvajući naše interese i gradeći društvo koje znanje, obrazovanje i razvoj postavlja u središte svog napretka", poručila je Trišić Babić.

Jedan od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks sastao se danas u Vladi Republike Srpske u Banjaluci sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, a sutra će mu biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.

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Ana Trišić Babić

Banja Luka

Džefri Saks

Republika Srpska

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