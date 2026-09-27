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Ubacili ste slučajno mjenjač u rikverc tokom vožnje: Evo šta se može dogoditi

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27.09.2026 17:59

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Мјењач у ауту
Foto: pexels/HamZa NOUASRIA

Ako tokom vožnje slučajno ubacite mjenjač u rikverc, posljedice zavise od tipa automobila i mjenjača.

Kod novijih automobila sistemi uglavnom prepoznaju ovakvu komandu i sprečavaju njeno izvršavanje, dok kod starijih vozila situacija može biti mnogo ozbiljnija.

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Automatik uglavnom blokira pogrešnu komandu

Kod većine novijih automatskih mjenjača elektronika prepoznaje da se automobil kreće unaprijed i ne dozvoljava uključivanje rikverca. Sistem jednostavno ignoriše komandu vozača, a kod pojedinih modela može se pojaviti upozorenje na instrument tabli.

Veći rizik postoji kod starijih automatskih mjenjača koji nemaju takvu elektronsku zaštitu. U slučaju pogrešnog ubacivanja u rikverc može doći do ozbiljnog oštećenja mjenjača, a u nekim situacijama i do gašenja motora.

Kod manuelnog mjenjača može da nastane ozbiljna šteta

Kod manuelnog mjenjača postoji direktna mehanička veza sa zupčanicima. Noviji modeli često imaju mehanizme koji otežavaju slučajno ubacivanje u rikverc, ali forsiranje ručice može da ošteti mjenjač.

Ako se rikverc ipak uključi dok se automobil kreće naprijed, zupčanici koji se okreću u suprotnim smjerovima mogu proizvesti snažan zvuk struganja i biti ozbiljno oštećeni.

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Šta da uradite ako pogriješite?

Najvažnije je da ne paničite i ne pokušavate na silu da pomjerate ručicu. Pustite gas, prebacite mjenjač u neutralan položaj i bezbjedno se zaustavite.

Nakon toga obratite pažnju na neobične zvuke, vibracije ili miris pregorjelog ulja. Ako mjenjač blokira, pruža otpor ili automobil ne radi normalno, ne treba nastavljati vožnju već je bezbjednije pozvati šlep službu.

(24sedam)

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Tagovi :

mjenjač

Automobil

vozilo

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