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Papa Lav okarakterisao eutanaziju kao lažno saosjećanje

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27.09.2026 18:48

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Папа Лав
Foto: Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Papa Lav Četrnaesti osudio je tokom posjete francuskom hodočasničkom gradu Lurd sve oblike eutanazije i apelovao na ljekare i druge zdravstvene radnike da brinu o pacijentima koji pate umjesto da im okončaju život.

"Moramo odbaciti iskušenje da izazovemo smrt pod maskom lažnog saosjećanja. Nemoguće je smatrati izazivanje smrti nečim normalnim", rekao je papa i naglasio da ono što je legalno nije nužno i moralno.

On je rekao da niko nema pravo da odlučuje o životu na osnovu laboratorijskih algoritama.

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Papa je kritikovao zakonske okvire koji regulišu eutanaziju u raznim evropskim zemljama, poput Holandije i Belgije, prenijela je agencija DPA.

Francuska Narodna skupština je ove godine, nakon duge debate, usvojila i zakon o potpomognutom umiranju.

(Srna)

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Tagovi :

papa Lav

eutanazija

Francuska

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