Papa Lav okarakterisao eutanaziju kao lažno saosjećanje

Autor:ATV redakcija
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Papa Lav Četrnaesti osudio je tokom posjete francuskom hodočasničkom gradu Lurd sve oblike eutanazije i apelovao na ljekare i druge zdravstvene radnike da brinu o pacijentima koji pate umjesto da im okončaju život.
"Moramo odbaciti iskušenje da izazovemo smrt pod maskom lažnog saosjećanja. Nemoguće je smatrati izazivanje smrti nečim normalnim", rekao je papa i naglasio da ono što je legalno nije nužno i moralno.
On je rekao da niko nema pravo da odlučuje o životu na osnovu laboratorijskih algoritama.
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Papa je kritikovao zakonske okvire koji regulišu eutanaziju u raznim evropskim zemljama, poput Holandije i Belgije, prenijela je agencija DPA.
Francuska Narodna skupština je ove godine, nakon duge debate, usvojila i zakon o potpomognutom umiranju.
(Srna)
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