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Od sela nije pobjegao nego u selo "doveo grad": Ovo je Darkova oaza mira

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27.09.2026 19:34

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Ранч "Нирвана", Доња Чађавица
Foto: ATV

Prirodu, pašnjake, životinje koji žive slobodno, prirodne proizvode, magareće mlijeko, ljepotu i mir naći ćete na četrnaestom kilometru od Bijeljine. Sve ovo san je Darka Grujića koji živi svoj san. Od sela ne da nije pobjegao, nego je u selo doveo grad.

"Mi se bavimo stočarstvom, međutim to stočarstvo je kod ljudi izazvalo veliko interesovanje da dolaze ovdje kod nas da se druže u prirodi da provode vrijeme sa životinjama da jednostavno uživaju u prirodi sa nama zajedno. Imamo magarce, proizvodimo magareće mlijeko, imamo i konje koji nam služe za terensko jahanje i vozamo se u fijakerima, konjskim kolima, imamo takođe krave, koze ovce, cuke, mace", kaže Darko Grujić, ranč "Nirvana", Donja Čađavica.

Od djetinjstva voli životinje i cijeli život se bavi ovim poslom. Na svom ranču Darko ima desetine magaraca, od kojih prodaje mlijeko, brojna pčelinja društva sa prirodnim i zdravim medom, što mu je dovoljno da bude srećan. Ovim poslom se bavi nekoliko godina i namjerava da mu ovo bude životno opredjeljenje.

"Naši magarci tokom cijelog dana pasu i ovdje gdje se sad mi nalazimo oni ovdje noće, ovdje evo oni su sve popasli, velika je suša, oni su jutros u 7 trebali biti u paši ali sam ih pustio, kasnije ću vam pokazati kako oni idu jedni za drugima, uglavnom oni tokom cijele godine su po pašnjacima, zdravo se hrane i zato imaju najkvalitetnije mlijeko", dodaje Grujić.

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Najbitnija mu je podrška porodice i najbližih, za ostale vidove kaže Darko i ne mari previše, jer se uvijek uzdao u sebe i svoj rad. Za budućnost želi da se farma proširi i da još više zaživi među ljudima, prije svega mladima i djecom, da što više vremena provode u prirodi i sa životinjama.

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Magarac

selo

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