Теслићка полиција плаве униформе замијенила радним одијелима

Аутор:Биљана Стокић
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Парохијски свештеник и мјештани Булетића, грађани Теслића, ватрогасци, добровољна друштва, шумари, полицајци. Сви су, почетком септембра, гасили велике шумске пожаре у Теслићу. Горјело је око 170 хектара шуме.
Пожар је у једном тренутку пријетио и домаћинствима. Одмах су у помоћ прискочили и теслићки полицајци. Плаве униформе замијенили су радним одијелима.
"Сматрам да је то људска и морална обавеза да помогнемо да се требамо одазвати на то и задовољан сам што сам био учесник те акције.То је било мимо радног времена, тај дан смо били ја и мојих 10 колега слободни", рекао је Дарио Продановић, полицијски службеник у Полицијској станици Теслић.
"Ситуација је била јако драматична, горјела је велика површина шуме, доста неприступачно", рекао је Саво Бубић, старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић.
Узрок три шумска пожара, највјероватније, је удар грома. Шума је горјела чак пет дана. Гашење је додатно отежавао и вјетар.
"Људи су нам дошли и читаво вријеме провели са нама. Посебну захвалност дугујемо МУП-у који је ангажовао хеликоптер који је два дана непрекидно радио на пожаришту и упитно је шта би било да није био хеликоптерски сервис на терену. Вјероватно би се пожар проширио и угрозио насељена мјеста Младиковине, Очауш и Булетић", рекао је Горан Јовић, директор Шумског газдинства "Борја" Теслић.
Друштво
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На сву срећу, све се добро завршило. А теслићка полиција наставља успјешну сарадњу са установама. У септембру, посебан фокус је на заштити дјеце у саобраћају.
"Организујемо акцију заштитимо дјецу у саобраћају која јако добро функционише и кроз пројекат школски полицајац. Сарадња полицијске станице Теслић са институцијама на подручју Теслића и републичким институцијама је на јако високом нивоу", рекао је Жељко Стевановић, помоћник командира Полицијске станице Теслић.
"Константно се ради на едукацији наших ученика гдје предавачи из ПС Теслић посјећују наше школе гдје ученицима првенствено разредне наставе држе едукативна предавања о безбједности дјеце у саобраћају", рекао је Дејан Поздеровић, директор Основне школе "Вук Караџић" Теслић.
Из теслићке полиције поручују, сарадња свих институција и грађана кључна је у свакој кризној ситуацији, али и свакодневном раду. Све то са циљем веће безбједности свих Теслићана. Тако ће наставити и убудуће.
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