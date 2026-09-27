Возачи у Српској за воланом и након одузимања возачке дозволе

Аутор:Магдалена Глигић
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Од јануара до септембра 2026. године из саобраћаја је искључено укупно 17.124 возача. Међу њима и 522 возача који су возили у периоду када им је управљање моторним возилом било забрањено.
По истом основу у 2025. години искључено је 714 возача, у 2024. години 512, у 2023. години 417, док је у 2022. години искључено 478 возача.
Ове бројке су показатељ да возачи у Српској немају проблем да поново сједну за волан и возе, чак и онда када им је возачка дозвола одузета.
За вожњу током трајања забране пријете казне које очигледно не плаше довољно несавјесне возаче.
"Лицу коме је одузета возачка дозвола, које се затекне да управља моторним возилом изриче се новчана казна у износу од 400км до 1000км те му се истиче додатна забрана управљања моторним возилом у трајању од два до шест мјесеци, као и додатна два казнена бода", рекао је Александар Јокић, правник.
Вожња без возачке дозволе постаје све већи проблем на путевима Српске. Веће казне одвратиле би један дио возача да чине овај прекршај али би свеједно остао проблем са возачима који имају више хиљада неплаћених новчаних казни сматра Милија Радовић.
"Зато што ће они поново гомилати казну по казну итд. док се не нађе начин да се ти возачима стане у крај", рекао је Милија Радовић, руководилац Агенције за безбједност саобраћаја.
Неопходно је размислити и о другим мјерама и оштријим казнама.
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"Ево и у Србији имате и затворске казне дакле то се може сматрати и као кривично дјело све законом можете регулисати да рецимо вожња иако вам је одузета возачка а ви и даље возите да се то може сматрати као кривично дјело угрожавања безбједности других учесника у саобраћају и за које је предвиђена казна затвора. На тај начин ће онај ко има намјери да то уради запитати се да ли баш да толико ризикује и оде у затвор", додао је Милија.
Иако закон предвиђа високе новчане износе и додатне казнене бодове, пракса показује да тренутни систем тешко излази на крај са онима који ове мјере игноришу. Усвајање праксе из региона могло би превентивно дјеловати и на несавјесне возаче у Републици Српској.
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