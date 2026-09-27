Умјесто саобраћајне револуције, Бањалучани добили саобраћајни колапс

Аутор:Теодора Беговић
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Умјесто саобраћајне револуције, Бањалучани су добили саобраћајни колапс. Кружни ток би, по правилу, требало да пет пута убрза саобраћај. Због пјешачких прелаза у непосредној близини кружних токова стварају се чепови који доводе до цјелодневне гужве у граду
"Да знате да ћемо ми једну пасарелу, Боже здравља, почети градити наредне године код кружног тока Твртко I Котроманић, јер нам туда сви људи који иду из града на Кастел, Мејдан или Старчевицу прелазе код Тржнице на том прелазу прелазе пјешачки и ту се доста успорава саобраћај. Према томе, ту ћемо урадити пасарелу. Пројектом ћемо урадити и пасарелу код Ауди кружног тока. Идемо у том правцу", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Те мјере нису довољне како би се смањила гужва у граду. Неопходно је на више локација ријешити питање пјешачког прелаза.
"Оно што ми чинимо као неко ко управља мрежом регионалних и магистралних путева ми то и чинимо. Препознали смо идеју дијела источне заобилазнице око Бањалуке, а то је заобилазница коју пројектујемо кроз насеље Чесма. Дакле, поред новоизграђеног моста и та заобилазница ће изаћи у Врбањи. Мора се квалитетно планирати да се сав тај саобраћај прихвати у будућности", рекао је Мирослав Јанковић, в. д. директора Путева Републике Српске.
Надлежни су дуже вријеме упозоравали Градску управу на овај проблем, али је правовремена реакција изостала.
"Стварају се озбиљни џепови док чекате да пређу пјешаци јер ви практично имате три или четири пјешачка прелаза у цијелом кругу и док се сачека на све пјешаке, улазите у проблем. Из тог разлога Путеви Републике Српске инсистира да се на овим новим кружним токовима изгради или походник или пасарела. Нажалост, нема сагласности друге стране, Градске управе града Бањалука", рекао је Зоран Стевановић, министар веза и саобраћаја Републике Српске.
Неријешено питање пјешачких прелаза није једини проблем са бањалучким кружним токовима.
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"Ако се узме и у обзир да су се непромишљеним одлукама кружни токови попунили са штипаљкама, тулипанима или споменицима гдје ти предмети значајно одвраћају пажњу возача. Ту се стварају саобраћајне незгоде, а када се у кружном току то догоди то додатно погорша ситуацију и онда имамо саобраћајни колапс", рекао је Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.
Бањалуци се не пише добро ни у будућности. Тренутно је регистровано 101 хиљада возила, а тај број се из године у годину повећава. Ако се овај проблем не ријеши убрзо вишесатно чекање у колонама биће свакодневица Бањалучанима.
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