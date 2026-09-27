Вучић поднио оставку на функцију предсједника Србије

Аутор:АТВ редакција
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Сутра ујутро ћу Ани Брнабић предати дужност, она ће бити в.д предсједника, до краја децембра мораћемо да имамо одржане председничке изборе, рекао је Александар Вучић, предсједник Србије подносећи оставку на ту функцију.
Вучић је изјавио да је данас дан када подноси оставку и захвалио је грађанима коју су му у два наврата поклонили повјерење.
Он је у 20 часова почео обраћање јавности из зграде Генералног секретаријата предсједника Републике у Београду.
Раније је најавио да ће вечерас поднијети оставку, како би могао да учествује на изборима 25. октобра као носилац листе.
Вучић је у Предсједништву Србије, након обраћања јавности, потписао текст оставке.
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