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Вучић поднио оставку на функцију предсједника Србије

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27.09.2026 20:16

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Предсједник Србије Александар Вучић почео је у 20 часова обраћање јавности из зграде Генералног секретаријата предсједника Републике. Обраћању Вучића присуствују предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић, премијер проф. др Ђуро Мацут
Фото: FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Сутра ујутро ћу Ани Брнабић предати дужност, она ће бити в.д предсједника, до краја децембра мораћемо да имамо одржане председничке изборе, рекао је Александар Вучић, предсједник Србије подносећи оставку на ту функцију.

Вучић је изјавио да је данас дан када подноси оставку и захвалио је грађанима коју су му у два наврата поклонили повјерење.

Он је у 20 часова почео обраћање јавности из зграде Генералног секретаријата предсједника Републике у Београду.

Раније је најавио да ће вечерас поднијети оставку, како би могао да учествује на изборима 25. октобра као носилац листе.

Вучић је у Предсједништву Србије, након обраћања јавности, потписао текст оставке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Александар Вучић

Србија

оставка

Оставка предсједника Србије

Оставка Александра Вучића

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