Logo

Борац кадет куп: Реал Београд побједник другог издања турнира

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.09.2026 19:50

Коментари:

0
Борац кадет куп: Реал Београд побједник другог издања турнира
Фото: АТВ

Побједнички пехар са другог по реду Борац кадет Купа иде у Београд. Реал је у финалу убједљиво тријумфовао против Босне Спарс резултатом 97:63, а за најперспективнијег играча турнира проглашен је Павле Копривица из шампионске екипе.

На турниру је ове године учествовало шест екипа, а домаћин је на крају заузео треће мјесто. У Борцу могу да буду задовољни, циљ је да турнир постане традиционалан и да расте из године у годину.

Упоредо са турниром одржан је и судијски камп за потенцијалне судије Кошаркашког савеза Републике Српске.

Задовољни су и сви учесници Борац кадет купа. Нема сумње да ће турнир и наредних година на једном мјесту окупљати младе наде, који управо кроз одмјеравање снага са вршњацима најбоље стасавају и остварују своје кошаркашке снове.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

турнир

КК Борац

кошарка

Коментари (0)

Више из рубрике

Фудбалски клуб Радник SoccerBet из Бијељине са великим задовољством представио је једно од најзвучнијих појачања у својој историји Миладина Стевановића.

Фудбал

Велика бомба у Бијељини: Првак свијета са Србијом потписао за Радник

1 д

0
Манчестер Сити

Фудбал

Манчестер Сити проглашен кривим: Не пише му се добро

2 д

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Преминула фудбалска легенда: Био је капитен екипе која је освојила Лигу шампиона

2 д

0
Успомена не блиједи, ветерани играли за Бојана и Крстана

Фудбал

Успомена не блиједи, ветерани играли за Бојана и Крстана

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

32

Додик: Вучић има моју пуну подршку, Србија јача него икад

20

16

Вучић поднио оставку на функцију предсједника Србије

19

50

Борац кадет куп: Реал Београд побједник другог издања турнира

19

37

Продужена туристичка сезона у Вишеграду

19

34

Од села није побјегао него у село "довео град": Ово је Даркова оаза мира

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима