Борац кадет куп: Реал Београд побједник другог издања турнира

Аутор:АТВ редакција
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Побједнички пехар са другог по реду Борац кадет Купа иде у Београд. Реал је у финалу убједљиво тријумфовао против Босне Спарс резултатом 97:63, а за најперспективнијег играча турнира проглашен је Павле Копривица из шампионске екипе.
На турниру је ове године учествовало шест екипа, а домаћин је на крају заузео треће мјесто. У Борцу могу да буду задовољни, циљ је да турнир постане традиционалан и да расте из године у годину.
Упоредо са турниром одржан је и судијски камп за потенцијалне судије Кошаркашког савеза Републике Српске.
Задовољни су и сви учесници Борац кадет купа. Нема сумње да ће турнир и наредних година на једном мјесту окупљати младе наде, који управо кроз одмјеравање снага са вршњацима најбоље стасавају и остварују своје кошаркашке снове.
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