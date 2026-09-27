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На више граничних прелаза појачана фреквенција саобраћаја

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27.09.2026 18:10

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Гужва на ГП Градина на излазу из Републике Српске.
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Градина, Орашје и Брод појачана је фреквенција возила на излазу, а на граничним прелазима Градишка/Горњи Варош дуго се чека у међупростору, на улазу у Хрватску.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

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До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

Саобраћај се на већини путних праваца одвија без застоја, уз повољне временске услове и појачану фреквенцију возила на прилазу градовима и на граничним прелазима, због чега из АМС-а савјетују опрезну вожњу, стрпљење и поштовање саобраћајних прописа.

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Тагови :

Стање на граничним прелазима

Гужва на граници

АМС РС

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