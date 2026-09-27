На више граничних прелаза појачана фреквенција саобраћаја

Аутор:АТВ редакција
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На граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Градина, Орашје и Брод појачана је фреквенција возила на излазу, а на граничним прелазима Градишка/Горњи Варош дуго се чека у међупростору, на улазу у Хрватску.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Ауто-мото
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До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Саобраћај се на већини путних праваца одвија без застоја, уз повољне временске услове и појачану фреквенцију возила на прилазу градовима и на граничним прелазима, због чега из АМС-а савјетују опрезну вожњу, стрпљење и поштовање саобраћајних прописа.
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