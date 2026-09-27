Borac kadet kup: Real Beograd pobjednik drugog izdanja turnira

Autor:ATV redakcija
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Pobjednički pehar sa drugog po redu Borac kadet Kupa ide u Beograd. Real je u finalu ubjedljivo trijumfovao protiv Bosne Spars rezultatom 97:63, a za najperspektivnijeg igrača turnira proglašen je Pavle Koprivica iz šampionske ekipe.
Na turniru je ove godine učestvovalo šest ekipa, a domaćin je na kraju zauzeo treće mjesto. U Borcu mogu da budu zadovoljni, cilj je da turnir postane tradicionalan i da raste iz godine u godinu.
Uporedo sa turnirom održan je i sudijski kamp za potencijalne sudije Košarkaškog saveza Republike Srpske.
Zadovoljni su i svi učesnici Borac kadet kupa. Nema sumnje da će turnir i narednih godina na jednom mjestu okupljati mlade nade, koji upravo kroz odmjeravanje snaga sa vršnjacima najbolje stasavaju i ostvaruju svoje košarkaške snove.
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