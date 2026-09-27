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Borac kadet kup: Real Beograd pobjednik drugog izdanja turnira

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27.09.2026 19:50

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Борац кадет куп: Реал Београд побједник другог издања турнира
Foto: ATV

Pobjednički pehar sa drugog po redu Borac kadet Kupa ide u Beograd. Real je u finalu ubjedljivo trijumfovao protiv Bosne Spars rezultatom 97:63, a za najperspektivnijeg igrača turnira proglašen je Pavle Koprivica iz šampionske ekipe.

Na turniru je ove godine učestvovalo šest ekipa, a domaćin je na kraju zauzeo treće mjesto. U Borcu mogu da budu zadovoljni, cilj je da turnir postane tradicionalan i da raste iz godine u godinu.

Uporedo sa turnirom održan je i sudijski kamp za potencijalne sudije Košarkaškog saveza Republike Srpske.

Zadovoljni su i svi učesnici Borac kadet kupa. Nema sumnje da će turnir i narednih godina na jednom mjestu okupljati mlade nade, koji upravo kroz odmjeravanje snaga sa vršnjacima najbolje stasavaju i ostvaruju svoje košarkaške snove.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

turnir

KK Borac

košarka

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