Borac kadet kup: Real Beograd pobjednik drugog izdanja turnira

Na turniru je ove godine učestvovalo šest ekipa, a domaćin je na kraju zauzeo treće mjesto. U Borcu mogu da budu zadovoljni, cilj je da turnir postane tradicionalan i da raste iz godine u godinu.



Uporedo sa turnirom održan je i sudijski kamp za potencijalne sudije Košarkaškog saveza Republike Srpske.



Zadovoljni su i svi učesnici Borac kadet kupa. Nema sumnje da će turnir i narednih godina na jednom mjestu okupljati mlade nade, koji upravo kroz odmjeravanje snaga sa vršnjacima najbolje stasavaju i ostvaruju svoje košarkaške snove.

