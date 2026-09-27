Na više graničnih prelaza pojačana frekvencija saobraćaja

Autor:ATV redakcija
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Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Orašje i Brod pojačana je frekvencija vozila na izlazu, a na graničnim prelazima Gradiška/Gornji Varoš dugo se čeka u međuprostoru, na ulazu u Hrvatsku.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Auto-moto
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Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.
Saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija bez zastoja, uz povoljne vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila na prilazu gradovima i na graničnim prelazima, zbog čega iz AMS-a savjetuju opreznu vožnju, strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa.
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