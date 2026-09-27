Djevojka iz Banjaluke helikopterom prevezena u Beograd na liječenje

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske danas su izvršili vazdušni medicinski transport dvadesetdvogodišnje pacijentkinje iz Banjaluke koja je zbog povrede kičme hitno upućena na dalje liječenje u Beograd.
Djevojka je zbog povrede zadobijene u saobraćajnoj nesreći prebačena na Institut za ortopediju Banjica, saopštio je MUP.
Hronika
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Uprava za vazduhoplovstvo je u proteklih mjesec dana realizovala 11 vazdušnih medicinskih transporta pacijenata, od čega je šestoro pacijenata bilo maloljetno
(SRNA)
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