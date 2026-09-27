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Djevojka iz Banjaluke helikopterom prevezena u Beograd na liječenje

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27.09.2026 16:15

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Припадници Управе за ваздухоплоство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су извршили ваздушни медицински транспорт двадесетдвогодишње пацијенткиње из Бањалуке која је због повреде кичме хитно упућена на даље лијецење у Београд.
Foto: SRNA

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske danas su izvršili vazdušni medicinski transport dvadesetdvogodišnje pacijentkinje iz Banjaluke koja je zbog povrede kičme hitno upućena na dalje liječenje u Beograd.

D‌jevojka je zbog povrede zadobijene u saobraćajnoj nesreći prebačena na Institut za ortopediju Banjica, saopštio je MUP.

Ротација полиција Бањалука

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Uprava za vazduhoplovstvo je u proteklih mjesec dana realizovala 11 vazdušnih medicinskih transporta pacijenata, od čega je šestoro pacijenata bilo maloljetno

(SRNA)

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Banjaluka

Beograd

povreda

Medicinski transport

Uprava za vazduhoplovstvo

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