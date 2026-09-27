Djevojka iz Banjaluke helikopterom prevezena u Beograd na liječenje

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Foto: SRNA

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske danas su izvršili vazdušni medicinski transport dvadesetdvogodišnje pacijentkinje iz Banjaluke koja je zbog povrede kičme hitno upućena na dalje liječenje u Beograd.

D‌jevojka je zbog povrede zadobijene u saobraćajnoj nesreći prebačena na Institut za ortopediju Banjica, saopštio je MUP. Hronika Tragedija: Prevrnuo se motokultivator, stradao muškarac Uprava za vazduhoplovstvo je u proteklih mjesec dana realizovala 11 vazdušnih medicinskih transporta pacijenata, od čega je šestoro pacijenata bilo maloljetno (SRNA)

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