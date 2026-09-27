Požar na auto-otpadu: Izgorjelo više automobila, vatra se približila kućama

Autor:ATV redakcija
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Više automobila izgorjelo je danas u požaru koji je zahvatio auto-otpad u mostarskom naselju Gnojnice, a vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre prema okolnim kućama.
Na terenu su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i Policijske uprave Mostar, dok se iznad mjesta požara mogao vidjeti gust dim.
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Vatra je zahvatila više vozila na auto-otpadu, zbog čega je bila potrebna intervencija vatrogasaca.
Njihovom intervencijom spriječeno je dalje širenje požara prema okolnim okućnicama, kao i stambenom objektu koji se nalazi u neposrednoj blizini.
Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama.
Prema nezvaničnim informacijama Hercegovina.info, požar je izbio nakon što je jedna osoba zapalila otpad koji je prethodno čistila u krugu kuće.
Vatra se potom proširila i zahvatila vozila na auto-otpadu.
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Zvanične informacije o uzroku požara još nisu objavljene, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon završetka intervencije i aktivnosti nadležnih službi.
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