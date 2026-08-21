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Preminuo motociklista (33) koga je Avganistanac udario na raskrsnici: Vozio sa probnom vozačkom

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 09:02

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Преминуо мотоциклиста (33) кога је Авганистанац ударио на раскрсници: Возио са пробном возачком
Foto: Envato/bialasiewicz

Motociklista Mikica B. (33), koji je juče teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi na raskrsnici Ruzveltove i Ulice kraljice Marije u Beogradu, umro je u bolnici dva sata nakon prijema.

Ljekari su uložili nadljudske napore da spasu mladića koji je u bolnicu primljen bez svijesti i sa povredama opasnim po život, ali je uprkos borbi medicinskog osoblja podlegao teškim povredama.

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Podsjećamo, do nezgode je došlo juče oko 17 časova kada je vozač automobila marke "Volksvagen Touran", državljanin Avganistana A. M. D. (19) sa probnom vozačkom dozvolom, vozio Ruzveltovom ulicom iz pravca Cvijićeve ka Bulevaru kralja Aleksandra.

Dolaskom na raskrsnicu sa Ulicom kraljice Marije, 19-godišnji vozač nije ispoštovao saobraćajni znak koji obavezuje vozače na kretanje pravo, već je skrenuo ulijevo i direktno udario u motocikl marke "Honda" kojim je upravljao nastradali Mikica. Od siline udarca, motociklista je pao na kolovoz.

Alkotestiranjem je utvrđeno da osumnjičeni državljanin Avganistana nije imao alkohola u krvi u trenutku nesreće.

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Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, protiv vozača A. M. D. (19) podnijeta je krivična prijava za teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Beograd

Saobraćajna nesreća

poginuo motociklista

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