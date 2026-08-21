Vjenčao se u 13 časova, a već u 20 bio samac: Na ženinom telefonu vidio nešto gnusno

Dan koji je trebalo da označi početak njihovog zajedničkog života završio se potpunim raspadom braka i to samo nekoliko časova nakon vjenčanja.

Jedan mladoženja je, prema priči gosta sa svadbe, tokom proslave otkrio da njegova novopečena supruga razmjenjuje intimne poruke sa kolegom.

Većina mladenaca mjesecima planira vjenčanje i nada se da će upravo taj dan pamtiti kao jedan od najsrećnijih u životu. Za jedan par sve je krenulo potpuno drugačijim putem.

Njihovo vjenčanje je, barem prema priči koju je jedan od gostiju podijelio na Reditu, potrajalo svega nekoliko časova.

Telefon joj je neprestano svijetlio

Problemi su počeli još tokom svadbene proslave. Mlada je, prema riječima gosta, dosta pila, a njen telefon je neprestano primao nova obavještenja.

U jednom trenutku mladoženja je uzeo njen mobilni. Ono što je tamo pronašao potpuno je promijenilo tok večeri. „Bio sam na vjenčanju na kojem se mlada napila, a mladoženja je uzeo njen telefon i vidio da se tokom cijelog vjenčanja dopisivala sa kolegom na seksualan način“, ispričao je gost.

Poruke su navodno bile dovoljno eksplicitne da mladoženja više nije želio da nastavi ni proslavu ni brak.

Sve se raspalo dok su gosti plesali

Drama se odvijala dok je svadba još bila u punom jeku. Gosti su plesali i slavili, ne sluteći šta se upravo događa između mladenaca. Umjesto da sačeka sljedeći dan i tada odluči šta da učini, mladoženja je reagovao odmah.

Prema tvrdnjama gosta, obratio se osobi koja je vodila ceremoniju i zatražio da se dokumentacija o sklapanju braka ne preda. „Nisu otišli na medeni mjesec, a poklone su vratili svima“, dodao je gost.

Mlada je navodno nakon svega pokušavala da spase njihov odnos, dok većina zvanica još nedjeljama nije znala pravi razlog zbog kojeg se brak raspao praktično istog dana kada je sklopljen.

Gosti tek kasnije saznali šta se dogodilo

Neobična priča izazvala je brojne reakcije nakon što je završila na Reditu. Mnogi su komentarisali brzinu kojom je mladoženja reagovao nakon što je pročitao poruke. „Uštedio je gomilu novca na razvodu“, napisao je jedan korisnik.

„Brzo je razmišljao kada je rekao matičaru da baci dokumentaciju. Ja bih bio toliko bijesan da vjerovatno ne bih mogao tako racionalno da reagujem“, dodao je drugi.

Ipak, iz same priče nije jasno da li je zahtjev da se dokumentacija ne preda zaista značio da brak pravno nikada nije postao valjan. To bi zavisilo od zakona i procedure države u kojoj se vjenčanje održalo, prenosi Dnevno.hr.