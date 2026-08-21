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Srpska pjevačica otkrila svoj cjenovnik

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 09:08

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Електра Елит
Foto: Screenshot / YouTube

Transrodna pjevačica Elektra Elit je svojevremeno otvoreno priznala da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom.

Jednom prilikom je čak otkrila i koliko naplaćuje intimne odnose.

"U Švajcarskoj se prostitucijom bave većinom djevojke romske nacionalnosti. Kod njih je otprilike 100 evra po odnosu. To je nekih 15, 20 minuta. Kod mene je sat od 400 do 1.000 franaka. Ako je on završio za pet minuta, to je to. Bitno da je bio srećan kraj", rekla je Elektra i šokirala sve.

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"Elitna prostitucija ne postoji nigdje u svijetu, postoji samo prostitucija, to su se*sualne radnice. To su samo epiteti da bi nešto zvučalo ljepše. Ono što postoji jesu elitni klijenti. Ako je neka djevojka bila u kombinaciji sa nekim malo poznatijim, ona to nazove elitna, to nema veze s vezom. Sve prostitutke su jednake, sad da li jedna radi za 200 dinara, a druga za 5.000 evra, obje su prostitutke, razlika ne postoji, sve su iste", dodala je tada za domaće medije, podsjeća "Alo".

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Elektra Elit

prostitucija

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