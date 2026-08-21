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Napio sam se, imam crnu rupu: Pjevač se ne sjeća svoje svadbe, dan kasnije shvatio šta se desilo

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 07:51

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Напио сам се, имам црну рупу: Пјевач се не сјећа своје свадбе, дан касније схватио шта се десило

Prije nešto više od pet godine, Ljuba Perućica i njegova izabranica Katarina stali su na ludi kamen, a tim povodom organizovali su veliko slavlje.

Međutim, kao i na svakom veselju popila se koja čašica više zbog čega se mladoženja nije sjećao jednog bitnog trenutka.

Vjenčanje kao iz bajke, i luda žurka za pamćenje san je svih mladenaca, a njihovoj sreći najviše su se radovali njihovi najbliži.

"Pored moje supruge i mene, najveseliji su bili moj tast, moja mama i moj kum. Oni su svi ostali na stolici i pevali do zadnjeg minuta", rekao je Ljuba za Grand.Onlajn.

Pjevač ne krije da je od sreće i uzbuđenja, tog dana popio više nego uobičajeno, a piće ga je malo više udarilo, pa se jednog dijela veselja se ne sjeća.

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"Poprilično sam se napio za svoju svadbu, jednog dela se čak i ne sjećam, a to je šampanjac. Ja sam dan posle pitao zašto nije bilo šampanjca, a moja žena mi je odgovorila kako je bio i da imamo kod kuće flaše sa našim imenima. Ja se toga ne sjećam, to je jedini deo koji ne znam da je bio. Cijeli dan sam bio veseo, niko nije primetio da sam ja popio jer sam inače veseo. To je bila mala crna rupa", priznaje Perućica, a budno oko našeg fotografa Zorana Kuzmanovića Munje ima i fotografiju sa veselja koju prilažemo.

Pjevač je svojevremeno u emisiji "Od A do Da" otkrio detalj koji mu je zamalo "pokvario" ovaj dan a na koji su ga upozorili ranije. Mladencima je bilo nedopustivo da provedu četiri sata slikajući se sa gostima, pa su došli na jednu ideju kako bi taj proces ubrzali.

"Sjeo sam na jednu sofu uzeo mikrofon i zamolio naše goste da nas ne ljube, ne čestitaju nego da obavimo to fotografisanje što brže kako bi mogli svima da se posvetimo i da đuskamo i uživamo sa njima. Bilo je ljudi koji to nisu ispoštovali ali smo uspjeli da u rekordnom vremenu to obavimo. Za sat i petnaest minuta", rekao je Ljuba.

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Ljuba Perućica

Pjevač

Svadba

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